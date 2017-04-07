菲欲占南海無人島 外交部籲自制、避免升高緊張

2017-04-07 21:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨向菲律賓軍方下令，令其佔領菲律賓聲索南海海域範圍內的無人島，杜特蒂也表示他計畫在6月12日「菲律賓獨立日」登島並升旗。外交部今晚對此重申，南海諸島屬於我領土，呼籲各方避免升高緊張的單邊行為，對於可能侵害我主權的行為，我國政府均表嚴正抗議並促請停止。

「川習會」昨舉行前，杜特蒂正在靠近南海的巴拉旺省視察軍營，對南海議題表現出強硬態度。杜特蒂表示，希望和鄰國做朋友，但在菲方控制的海域至少必須維護管轄權。他說，已下令軍方佔領聲索範圍內所有約9座或10座的無人島嶼，「全部派人上去」，因為「看來有人想捷足先登」。杜特蒂更透露，他計劃於6月12日「菲律賓獨立日」當天，登中業島並升旗。

對於菲律賓南海島嶼展現強硬態度，我國外交部晚間發布新聞稿回應表示，中華民國政府重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。中華民國也呼籲相關各方應保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為。而對於任何可能侵害我南海諸島主權之行為，我國政府均表達嚴正抗議並促請立即停止。

針對南海爭議，外交部表示，主張透過多邊爭端解決機制共同協商，依據「擱置爭議，共同開發」的方式和平解決。做為南海地區國家之一員，外交部也再次強調，台灣應被納入多邊爭端解決機制，我國也願在平等協商之基礎上，與相關國家就共同促進南海區域的和平與穩定、維護南海地區的航行自由與飛越自由等，持續對話。