| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

自由台灣黨主張 4月7日正名為「鄭南榕紀念日」

2017-04-07  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院去年核定民主烈士鄭南榕的逝世日4月7日為國定言論自由日，今天是史上第一次言論自由日。不過台獨立場鮮明的自由台灣黨批評，鄭南榕言論自由的內核是「台灣獨立」，如今台獨的主張卻被選擇性忽略，他們主張4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」，如此才能反映鄭南榕畢生的信念。

自由台灣黨今天在臉書表示，言論自由固然是極重要的精神，但在鄭南榕的言論自由裡，內核是主張「台灣獨立」，也因為這個主張，才與國民黨與中華民國流亡政府體制產生衝突；「台灣獨立」與「言論自由」相輔相成，如今台獨的主張被「選擇性的忽略」，只剩下後者。這種狀況就像是「反黑箱不反服貿」，規避了更為核心的議題。

自由台灣黨主張，要還給民主烈士應該有的歷史定位，就必須還原他的真實主張；把焦點放在言論自由，雖然是台灣本土意識的進展，卻將鄭南榕的核心理念擱置不管。

自由台灣黨說，只紀念一半的作法，無法紀念鄭南榕真正的貢獻，4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」，這樣才能反映鄭南榕畢生的信念與堅持。

廣告
  • 行政院去年核定民主烈士鄭南榕的逝世日4月7日，為國定言論自由日。（圖擷取自自由台灣黨臉書）

    行政院去年核定民主烈士鄭南榕的逝世日4月7日，為國定言論自由日。（圖擷取自自由台灣黨臉書）

  • 自由台灣黨主張4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」。圖為自由台灣黨主席蔡丁貴。（資料照，記者簡榮豐攝）

    自由台灣黨主張4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」。圖為自由台灣黨主席蔡丁貴。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自由台灣黨 言論自由日 鄭南榕
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：自由台灣黨主張 4月7日正名為「鄭南榕紀念日」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.