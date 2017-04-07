自由台灣黨主張 4月7日正名為「鄭南榕紀念日」

2017-04-07 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院去年核定民主烈士鄭南榕的逝世日4月7日為國定言論自由日，今天是史上第一次言論自由日。不過台獨立場鮮明的自由台灣黨批評，鄭南榕言論自由的內核是「台灣獨立」，如今台獨的主張卻被選擇性忽略，他們主張4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」，如此才能反映鄭南榕畢生的信念。

自由台灣黨今天在臉書表示，言論自由固然是極重要的精神，但在鄭南榕的言論自由裡，內核是主張「台灣獨立」，也因為這個主張，才與國民黨與中華民國流亡政府體制產生衝突；「台灣獨立」與「言論自由」相輔相成，如今台獨的主張被「選擇性的忽略」，只剩下後者。這種狀況就像是「反黑箱不反服貿」，規避了更為核心的議題。

自由台灣黨主張，要還給民主烈士應該有的歷史定位，就必須還原他的真實主張；把焦點放在言論自由，雖然是台灣本土意識的進展，卻將鄭南榕的核心理念擱置不管。

自由台灣黨說，只紀念一半的作法，無法紀念鄭南榕真正的貢獻，4月7日應該正名為「鄭南榕紀念日」，這樣才能反映鄭南榕畢生的信念與堅持。