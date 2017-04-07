洪秀柱不參加候選人座談會 潘維剛「諷」勸別嘔了
2017-04-07 21:48
〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱，宣布不參加立法院國民黨團所主辦的黨魁參選人政見座談會，競爭對手潘維剛今晚以嘲諷的口吻，「諷」勸洪秀柱「別嘔了，一起來吧！」「別讓外界那些等著看好戲的人稱心如意！」
潘維剛表示，台灣民主走到今天，多元競爭早就是常態，政黨的領導者本就該透過競爭產生，國民黨如今透過民主機制產生黨主席，證明已進一步蛻變為民主政黨，「難道還要回到昔日一人參選，眾望所歸的威權時代嗎？」
最近洪秀柱與挺吳派中常委搞得很僵，潘維剛意有所指說，「如果僅僅只是為了這個程序爭議，就拉開戰線無限上綱，加劇彼此對立，甚至釀成分裂危局，豈不稱了所有想看好戲人的心？」
她還說，「從黨主席選戰開打至今，所有參選人都在談理念，都在談如何救國民黨，鮮少彼此攻詐，這不是挺可喜的現象嗎？如今，不是為了國家前途，不是為如何救黨，竟是為了枝節的黨務紛擾，演成這般嚴重對立，不同意見者竟在網路上開罵，甚至演成洪主席拒絕出席政見會的局面，這不是正好讓那些期望看到國民黨內鬥的人們，有了更多文章可做，有了更多的機會，去醜詆國民黨嗎？」
潘維剛說，現在國民黨應該是給人民希望，「絕不是為了枝節的黨務關門嘔氣！」她並喊話：「洪主席，一起為救台灣而辯吧！我期待在立院政見會上與妳對話！」
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