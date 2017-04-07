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4~6月南部漁汛期 海軍司令部：調整編組與海巡聯合護漁

2017-04-07  20:22

〔記者羅添斌／台北報導〕每年4到6月為台灣南部海域的漁汛期，海軍司令部今晚表示，海軍將秉持「主動」、「積極」護漁精神，執行海上偵巡、監控及策護等任務，並持續配合海巡署護漁編組調整兵力部署，以期達「海巡護漁民、海軍挺海巡」的護漁目標。

海軍司令部強調，海軍是依據「海軍漁汛期間聯合護漁具體作法」，每年4至6月台灣南部海域漁汛期間，持續與海巡署等單位密切協調聯繫，掌握我周邊海域、傳統漁場及漁船作業區內漁船動態，配合海巡艦艇護漁能量部署，靈活彈性調整偵巡區及兵力，並就護漁相關狀況及應變作為進行演，以驗證聯合護漁機制。

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