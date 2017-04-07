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言論自由日 台南這家小店超級「獨」

2017-04-07  21:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「言論自由日」紀念日制定發源地的台南，有一家很「獨」的小吃店，店內掛著各式「台灣獨立」宣傳標語與旗幟，全家4口更是台灣民主社運的「鐵粉」，幾乎大小場都參與，而客人不分藍綠立場，「一面吃肉燥飯，一面互譙政治」，升斗小民的店面儼如是「民意最前線」。

小吃店風格，自然成為獨派人士呼朋引伴聚餐據點，太陽花學運領袖林飛帆、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴等人都是常客。但是鮮明的政治色彩，一點也不影響生意，其他老饕熟客照樣來光顧。爸爸林東飛、媽媽蔡豐鞠打趣說，「東西好吃又便宜，同樣具有吸引力」。

女兒林美辰表示，自小爸媽就帶他們參加街頭遊行，體驗台灣民主社會，這種機會教育，不僅親子關係更緊密，也培養他們更熱愛台灣這塊土地。

林家小兒子林泰佑，綽號「阿雞」，是饒舌歌手大支的子弟兵團之一，創作曲風亦是「民主派」台客。

28年前的今天，民主烈士鄭南榕殉道，以表達百分百言論自由與台灣獨立的堅定主張。林美辰表示，在那個言論限制與思想封閉的年代，他為了台灣的民主自由犧牲奉獻，讓人珍惜這得來不易的自由，「我以身為自由的台灣人感到驕傲」。

她也感歎，社會上充斥「鍵盤上自以為是的正義，自以為是的評論」，但面對台灣以外的事件，卻是一股腦鄙視著台灣，「自由台灣在每個人的心中，顯得如此廉價」「不知自由從何而來，甚至覺得自由是應該的」。

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  • 林家爸媽與一對兒女，經常參加台灣民主社會運動。（記者洪瑞琴攝）

    林家爸媽與一對兒女，經常參加台灣民主社會運動。（記者洪瑞琴攝）

  • 林家店內掛滿「台灣獨立」鮮明旗幟。（記者洪瑞琴攝）

    林家店內掛滿「台灣獨立」鮮明旗幟。（記者洪瑞琴攝）

  • 林家店內掛滿「台灣獨立」鮮明旗幟。（記者洪瑞琴攝）

    林家店內掛滿「台灣獨立」鮮明旗幟。（記者洪瑞琴攝）

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