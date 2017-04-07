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出席台東風災重建感恩典禮 卓榮泰：為下一代幸福打拼

2017-04-07  20:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨副秘書長卓榮泰今（7）日受邀出席基督長老教會「台東風災家屋重建感恩典禮」，台灣基督長老教會議長Sudu Tada親自頒發感謝牌，感謝民進黨於去年風災後捐助款項支持重建計畫。卓榮泰致詞表示，去年風災過後台東遭受空前未有的災害，新上任的執政團隊努力在最短時間內投入災區重建工作，蔡英文總統也從選舉結餘款中提撥70萬元投入救災。特別要感謝長老教會積極募款協助災區重建，並用實際行動表達他們對這塊土地的愛，令人非常尊敬及感動，民進黨也會發揮和長老教會一樣的精神，實現公義、慈愛與和平，為下一代子子孫孫的幸福，繼續打拚。

卓榮泰表示，去年尼伯特、莫蘭蒂及梅姬颱風相鄰地侵台，尤其是台東，遭受到空前未有的災害，許多的居民失去了他們安身立命的住所。當時新政府剛上任不久，但執政團隊用最大的決心，發揮高等的效率，即刻調派相關單位投入災區重建，努力在短時間內讓災區恢復過去平靜和秩序。

卓榮泰表示，除了政府的努力之外，最難能可貴的是民間組織團體無私的奉獻跟付出；尤其長老教會在這個時候抱著和耶穌基督一樣的愛心，協助那些深受災害的居民們，發起募款，親身努力地在災區從事所有辛苦的工作，讓災區的朋友們在飽受身體跟心靈殘害的當下，能夠得到一絲絲的慰藉。長老教會在這幾次風災當中的重建工作中，用實際的行動，表達他們對台灣這塊土地的愛，令人非常尊敬及感動。

卓榮泰表示，民進黨長期以來與台灣長老教會有深厚的感情和友誼，就像一家人一樣，共同關懷這片土地和人民，因此除了黨部及全體黨員的捐助以外，蔡英文總統特別從選舉結餘款中提撥70萬元來投入救災，捐獻給台灣基督長老教會安排所有災後重建事宜。

卓榮泰強調，民進黨從在野時代一路走來，一直守護台灣價值。現在民進黨再度執政，我們也要為台灣更多的自由、民主跟進步來努力，包括年金改革、轉型正義、前瞻基礎建設等等，都是讓台灣更平等更幸福，這是我們必須要完成的使命。

最後，卓榮泰感謝長老教會無私的奉獻，奉獻給上帝、奉獻給台灣、奉獻給人。長老教會為台灣國家所帶來的是讚禮、是福音，民進黨一定會發揮跟長老教會一樣的精神，實現公義、實現慈愛、實現和平，為下一代子子孫孫的幸福，繼續打拚。

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  • 民進黨副秘書長卓榮泰參加「台東風災家屋重建感恩典禮」，對於長老教會以實際行動表達他們對這塊土地的愛，表示尊敬及感動。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨副秘書長卓榮泰參加「台東風災家屋重建感恩典禮」，對於長老教會以實際行動表達他們對這塊土地的愛，表示尊敬及感動。（資料照，記者簡榮豐攝）

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