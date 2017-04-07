國民黨主席選舉 洪秀柱、郝龍斌台中拼場

2017-04-07 19:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨主席選舉，現任主席洪秀柱、副主席郝龍斌今（7）日不約而同到台中拉票，2人不但同在西屯區與黨員互動，還刻意錯開時間一前一後抵達，較勁意味濃厚。

洪秀柱昨天生日，下午到西屯區大鵬新城參加包水餃活動，幫忙促銷高麗菜，社區的婆婆媽媽及小孩也聚集在社區中庭一起包水餃，並準備蛋糕為洪慶生。洪秀柱致詞時表示，對她來說，生日叫做母難日，所以生日時要想到母親，更要好好孝順媽媽。

洪秀柱致詞後，還要求先去把手洗乾淨，接著就坐在人群中與大家一起包水餃，她笑說，已經好多年沒包水餃，不知道會包得如何。不過，洪秀柱包水餃的動作十分俐落，大家都稱讚包得很有型，讓洪秀柱笑開懷。

郝龍斌由前市長胡志強、市議員楊正中等人陪同，前往西屯區皇城社區與民眾座談，會前受訪時針對黨員連署及國民黨主席洪秀柱請假缺席中常會等問題提出看法。他表示，黨員連署狀況很順利，絕對能跨過連署門檻；黨主席缺席或停開中常會，都不是很好的習慣。

力挺郝龍斌的胡志強則說，連署一定沒問題，而且之前已做過食安連署，大家在連署時心中都有一個概念，就是要國民黨更好，他甚至覺得大家不見得專門連署郝龍斌，但他們知道郝龍斌是主張「選前和諧，選後團結」，為了國民黨，他們會出來連署支持。