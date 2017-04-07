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唐鳳：謠言像心靈流感會散播 政府不必管制

2017-04-07  17:14

［記者陳鈺馥／台北報導］政務委員唐鳳今日出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，對於流傳在網路上的假新聞，他強調自己不會把它當成假新聞，而是視為謠言，謠言就像「心靈流感」會散播，需以多元意見呈現才能破謠，政府更不必去管制。

唐鳳指出，網路是雙向的，這是網路與報紙不同之處，每個人可以當成報社，就是「自媒體」，自己從事直播或寫作。

唐鳳認為，網路上常出現一些謠言，自己不會把它當成假新聞，這是因為社群上大家看長篇文章不習慣，有些人看完後，最快做法就是按分享，甚至有人連看都不看，就先分享的，所以第一波都是帶風向都較多，基於事實和理性的文章則會在第二波。

唐鳳形容， 這種第一波散播的東西就像是流感，流感是不會致命的，但卻會影響人們判斷力，若有事先傾聽過兩、三方意見，就會有產生抗原，對於這種「心靈流感」，政府是絕對不會去管。

「謠言政府本來就不應該管！」唐鳳強調，事實上每一天謠言都不一樣，更何況謠言有真也有假，但看都不看就轉出去這是要避免的，透過多元意見呈現及媒體識讀才是治本方法。

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  • 政務委員唐鳳（右）今日出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，談論他對言論自由看法。（記者陳鈺馥攝）

    政務委員唐鳳（右）今日出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，談論他對言論自由看法。（記者陳鈺馥攝）

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