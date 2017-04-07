藍中常委嬤公祭 馬吳洪先後致哀未交談
2017-04-07 17:25
〔記者陳冠備／彰化報導〕前總統馬英九、副總統吳敦義及現任黨主席洪秀柱，3人今日下午不約而同前往彰化縣芳苑鄉，參加國民黨中常委謝坤宏、彰化縣議員謝彥慧奶奶謝陳桂花的公祭典禮，面對黨主席之爭，馬英九未發表言論，吳敦義與洪秀柱則是技術性的擦身而過；另外彰化縣議會今日也「準時」散會，由議長謝典霖率領多位議員，與吳敦義一起捻香致哀。
謝坤宏連任7任國民黨中常委，妹妹謝彥慧亦是現任縣議員，兩人在藍營人脈廣闊，捻香人數將近3000人，更有許多重量級人士參與，警方也派出150名警力，比照總統級規格進行維安與交管，下午2點半，前總統馬英九準時抵達，以主祭官身分參加公祭，捻香後先行離去。
2分鐘後，洪秀柱抵達會場，與國民黨彰化縣黨部主委張曼莉等人，一起捻香，洪秀柱並向謝坤宏致哀後準備離去，此時吳敦義車隊抵達，但在現場工作人員安排下，洪走前走道離去，吳走旁走道進場，兩人相差不到5公尺，眼神也未有交流。
不同於洪秀柱公祭後快閃，吳敦義則由彰化縣議會議長謝典霖、議員劉淑芳、吳淑娟等人陪同下一起陪祭，捻香後也短暫留下與不少在場人士熱絡寒暄，人氣顯然成對比。
劉淑芳表示，今日議程1點半準時散會，多位議員一起到芳苑致哀，而當時是在吳副團隊邀請下才一起陪祭，並沒刻意選人。而面對黨主席之爭，她認為選誰都好，一定要重視團結，率領國民黨再站起來。
劉淑芳表示，今日議程1點半準時散會，多位議員一起到芳苑致哀，而當時是在吳副團隊邀請下才一起陪祭，並沒刻意選人。而面對黨主席之爭，她認為選誰都好，一定要重視團結，率領國民黨再站起來。
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