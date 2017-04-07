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鄭竹梅：李明哲在中國被失蹤 令台灣人心生恐懼

2017-04-07  17:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日是鄭南榕逝世28週年，內政部舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，鄭南榕之女鄭竹梅在會中表示，言論自由是民主的基礎，他父親當年用非暴力手段犧牲生命，現在NGO工作者李明哲在中國仍下落不明，外來因素讓台灣人心生恐懼。

鄭竹梅回憶，以前在雜誌社設有一個暗房、打字房，因稿件如果拿去外面打字會被警總沒收，他父親在雜誌上刊登台灣共和國新憲法草案，被警總盯上，用非暴力手段犧牲，無論哪個政府都不能以暴力手段，去限制非暴力的表達。

與會的文化部長鄭麗君則說，只要是在戒嚴時代生活過的台灣人，都有被箝制的經驗，台灣擁有全世界最長的戒嚴令，大家心理都產生小警總。

鄭麗君指出，鄭南榕是行動哲學家，她第一次與鄭南榕相遇，是在高三讀北一女時，當年老師告知有暴民要上街遊行，呼籲學生不要經過，但當時自己非常叛逆，就跑去龍山寺看熱鬧，看見鄭南榕所舉辦的反戒嚴519行動，才知道台灣原來在戒嚴，也在她的心中種下了政治啟蒙的種子。

政務委員唐鳳則說，他在1989年4月剛開始學程式設計，當時父母在新聞界工作，歷經許多風起雲湧的社會運動，7歲時就發現父親小抽屜內都是黨外雜誌，之後也與父親討論，父親告知須匿名寫作，這是台灣享有出版自由前的情況。

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  • 今日是鄭南榕逝世28週年，內政部舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，鄭南榕之女鄭竹梅出席座談會。（記者方賓照攝）

    今日是鄭南榕逝世28週年，內政部舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，鄭南榕之女鄭竹梅出席座談會。（記者方賓照攝）

  • 文化部長鄭麗君出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會時，談到高中就讀北一女時，是鄭南榕在她的心中播下政治啟蒙的種子。（記者方賓照攝）

    文化部長鄭麗君出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會時，談到高中就讀北一女時，是鄭南榕在她的心中播下政治啟蒙的種子。（記者方賓照攝）

  • 父母都曾是新聞工作者的政務委員唐鳳則說，小時候發現父親抽屜內都是黨外雜誌，印象深刻。（記者方賓照攝）

    父母都曾是新聞工作者的政務委員唐鳳則說，小時候發現父親抽屜內都是黨外雜誌，印象深刻。（記者方賓照攝）

  • 內政部今舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會。（記者陳鈺馥攝）

    內政部今舉行「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會。（記者陳鈺馥攝）

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