民進黨已秘密備戰選舉 國民黨還在「黨內互打」
〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨還在為黨主席選舉「黨內互打」，民進黨已經為了備戰二〇一八年地方選舉進行兵推。民進黨秘書長洪耀福透露，民進黨為了因應明年地方選舉，一個多月前開始，已經開始由年輕黨工分組發想，從文宣、組織、網路等各方面研究「新式打法」，年輕人創意很多，還有人討論網紅（網路紅人）與選舉、募款結合，是老一代的人很難想像的。
洪耀福表示，目前這個選戰編組分為總體情勢組、宣傳組、網路組、組織、活動組五個組別，由二、三十的年輕黨工帶領，黨工們可以自由選擇自己想參加或學習的組別，「例如青年部的黨工也可以選擇去網路組，政策部門的人選擇去組織組學習、歷練」。
洪耀福說，他二十多歲來到民進黨，「當時人家給我們機會，我們也要培養年輕人，黨才能生生不息。」例如之前的「小鷹（英）號航空母艦」也是年輕黨工想出來的。每個組別大約多由十多名黨工報名參加，參加者大約占全體黨工一半，多是年輕黨工，每個月向正、副秘書長報告一次研究成果。
被問到研究成果，洪耀福笑著說「秘密，講了等下被國民黨學走」，不過還是忍不住稱讚年輕黨工有創意，例如最近很多動輒十多萬人收看的網紅直播，就有黨工注意到這個現象，並且想怎麼跟選舉結合。「過去我們辦一場演講或造勢要動員很多組織力量，現在一個網紅吃飯（直播）有幾萬個人在收看，還可以捐錢、送禮物。」這些就是老一代的人沒辦法想像的，年輕人有時候天馬行空，很有創意，不過最後這些想法可能會跟法令牴觸，所以要修正的能夠操作。
洪耀福說，總體情勢組由發言人吳沛憶領軍，主要是研判明年選戰會遇到哪些正負面議題，我們要兵推現在到選舉期間，國際、兩岸、國內各種議題，可能對我們選戰造成什麼影響，如何因應，要有大的兵推圖；宣傳組由客家部主任鄭朝方負責，研擬明年宣傳的訴求、形式、方法；網路組由社運部洪睿謙負責，研究新網路媒體通路；組織組由社運部張秉鈞負責，研發新型組織選戰打法。活動組由社運楊皓茹負責。
除了這五個組別外，還有談參組（談話參考），都是黨工自由報名參加。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 基隆梓桑文化祭 山城小野餐重溫文人風雅
- 為護友杜特蒂又發狂言：在座各位誰沒有情婦！
- 美國攻擊敘利亞 新台幣午盤再貶7.9分
- 66歲港星傳吃23歲嫩妹 自爆對方太主動
- 居住論壇再遇抗議 柯文哲：文林苑造成都更黑暗期
- 美議員促川普續售台武器
- 李維維挺波 跳床12小時
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 川普見習近平的內心話？從握手解密微妙互動...
- 彰化地院藝廊開幕 磺溪九怪來「搞怪」
- 自撞平交道門柱 轎車倒頭栽
- 老公住院400天 瓊瑤嘆殘忍的最終路
- 《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
- 布裘閃離真相曝光！ 裘莉親哥哥遭爆是小三
- 想見失散21年的母親 警1天內完成超級任務
- 食安青年軍 市府邀學生協助把關
- 1至4月雨量低於平均值！鄭明典點出原因在...
- 不洗褲子 楊丞琳就愛這味
- 豬哥亮病情 台大醫院：未獲授權、非院方透露
- Tiffany新品派對 鄭秀文疊戴HardWear
- 中壢國小日式宿舍「修舊如舊」 打造親子教育生活空間
- 不只寶寶會亂入 直播時愛貓突入鏡市長傻眼！
- 川習會登場 賴清德：台美用文學對話
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 保存古早鹹菜桶 培文國小找無人修
- 餵養流浪貓爆爭執 7旬老翁被推倒不治
- 今日NBA戰績
- 業者自製「兩用袋」 成本不得轉嫁消費者
- 通緝男帶妻抱子逃亡11月 栽在兒子的哭聲
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 箭筍飆高價 花蓮警首次護筍防竊
- 威潤3月營收月增3.73％
- 台股青紅燈》把自己人當大呆胞
- 高爾夫》名人賽第1回合 霍夫曼意外領先
- 即時交通資訊 宜縣擬開發APP
- 中橫中斷18年 梨山居民陳情再開通
- 愛女念賀卡 植物人母親流淚
- 畫展八日移師蘆洲 周錫瑋花藝祕境將亮相
標題：民進黨已秘密備戰選舉 國民黨還在「黨內互打」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email