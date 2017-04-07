民進黨已秘密備戰選舉 國民黨還在「黨內互打」

2017-04-07 16:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨還在為黨主席選舉「黨內互打」，民進黨已經為了備戰二〇一八年地方選舉進行兵推。民進黨秘書長洪耀福透露，民進黨為了因應明年地方選舉，一個多月前開始，已經開始由年輕黨工分組發想，從文宣、組織、網路等各方面研究「新式打法」，年輕人創意很多，還有人討論網紅（網路紅人）與選舉、募款結合，是老一代的人很難想像的。

洪耀福表示，目前這個選戰編組分為總體情勢組、宣傳組、網路組、組織、活動組五個組別，由二、三十的年輕黨工帶領，黨工們可以自由選擇自己想參加或學習的組別，「例如青年部的黨工也可以選擇去網路組，政策部門的人選擇去組織組學習、歷練」。

洪耀福說，他二十多歲來到民進黨，「當時人家給我們機會，我們也要培養年輕人，黨才能生生不息。」例如之前的「小鷹（英）號航空母艦」也是年輕黨工想出來的。每個組別大約多由十多名黨工報名參加，參加者大約占全體黨工一半，多是年輕黨工，每個月向正、副秘書長報告一次研究成果。

被問到研究成果，洪耀福笑著說「秘密，講了等下被國民黨學走」，不過還是忍不住稱讚年輕黨工有創意，例如最近很多動輒十多萬人收看的網紅直播，就有黨工注意到這個現象，並且想怎麼跟選舉結合。「過去我們辦一場演講或造勢要動員很多組織力量，現在一個網紅吃飯（直播）有幾萬個人在收看，還可以捐錢、送禮物。」這些就是老一代的人沒辦法想像的，年輕人有時候天馬行空，很有創意，不過最後這些想法可能會跟法令牴觸，所以要修正的能夠操作。

洪耀福說，總體情勢組由發言人吳沛憶領軍，主要是研判明年選戰會遇到哪些正負面議題，我們要兵推現在到選舉期間，國際、兩岸、國內各種議題，可能對我們選戰造成什麼影響，如何因應，要有大的兵推圖；宣傳組由客家部主任鄭朝方負責，研擬明年宣傳的訴求、形式、方法；網路組由社運部洪睿謙負責，研究新網路媒體通路；組織組由社運部張秉鈞負責，研發新型組織選戰打法。活動組由社運楊皓茹負責。

除了這五個組別外，還有談參組（談話參考），都是黨工自由報名參加。