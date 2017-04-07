南市議會定期會還沒開 藍綠議員先口角互嗆
2017-04-07 16:16
南市議會召開第1次程序委員會審定議程草案，會中藍綠議員一度發生口角互嗆。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第2屆第5次定期大會將於4月18日開幕，至6月26日閉幕止，共70天。今天市議會召開第1次程序委員會審定議程草案，會中，民進黨議員林宜瑾與國民黨議員蔡育輝為教育局業務報告排定天數鬧翻，兩人一度口角互嗆。
主持會議的議長賴美惠則幫忙打圓場才化解爭執，最後並確定教育局業務報告及質詢排定2天。國圖南部分館如有需要再另案進行專案報告。
今天會議，蔡育輝認為國圖南部分館要蓋在新營，但場址上的網球、籃球、排球及壘球場得先易地興建，主張教育局業務報告及質詢只排2天，時間將不夠用，要求另就國圖南部分館召開專案報告。
林宜瑾則認為，國圖南部分館是中央的政策，市府只是配合執行，不必另開專案報告，教育局業務報告排2天即可。
兩人為此發生口角，當場互嗆，連家人私事都扯出來。議長賴美惠則幫忙打圓場，希望大家心平氣和，不要人身攻擊。她說，國圖南部分館是文化局業務，球場遷移則是教育局體育處，要求相關單位先於業務報告中說明，如果說明不清楚，再另外安排專案報告。
民進黨市議員林宜瑾。（記者蔡文居攝）
國民黨市議員蔡育輝。（記者蔡文居攝）
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