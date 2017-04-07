問鼎台南市長黨內初選 王定宇週日正式宣布

2017-04-07 16:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年台南市長寶座，民進黨內競爭者眾多，誰是賴神接班人，成為熱門話題，以全國最高票當選立委的王定宇，確定投入初選，週日將在老縣長陳唐山陪同下宣布，各界關注。

這場宣布投入市長初選的記者會，週日上午將在永康區大灣廣護宮舉行，以「美麗台南‧感謝有你」為主訴求。

王定宇強調，屆時，陳唐山將呼籲鄉親，初選目光要聚焦於「誰有能力解決問題之上」，他自己也會向市民頭家報告，讓每一個人以身為台南市民為榮，沒有一個地區因合併而失落的參選初衷。