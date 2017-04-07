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敘國化武攻擊平民 總統府嚴厲譴責

2017-04-07  15:53

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普下令對敘利亞發射戰斧飛彈，由於美軍轟炸敘利亞，引發國際金融情勢動盪，蔡英文總統上午進入總統府內聽取幕僚簡報敘利亞最新情勢發展，對於敘利亞政府以化學武器攻擊平民，總統府今天下午予以最嚴厲譴責。

總統府發言人黃重諺表示，任何國家以戰爭暴行攻擊或恐嚇無辜平民，這些都是不為文明社會所接受的暴行，我們都給予最嚴厲譴責，也支持國際社會制裁這項暴行的相關作為。

至於行政院長的因應，行政院長林全今天下午受訪表示，任何區域衝突也會影響全球經濟，目前雖然是局部升高衝突，但看起來台灣股市的變動與國際情勢變化敏感，但國人也不必無限放大，他認為這沒有必要。

蔡總統原定上午10時30分出席在新北市金山的「鄭南榕28週年紀念追思會」，但總統府臨時通知媒體行程延至11時20分，由於是臨時發生的國際大事件，蔡總統在府內聽取幕僚簡報敘利亞相關情勢，因此將行程延後。

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  • 總統府發言人黃重諺。（資料照，記者黃耀徵攝）

    總統府發言人黃重諺。（資料照，記者黃耀徵攝）

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