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因應川習會 府：一直與美方保持良好聯繫

2017-04-07  15:48

〔記者李欣芳／台北報導〕因應美國總統與中國領導人習近平的川習會，總統府發言人黃重諺今天下午表示，國安團隊近期已邀集相關部會非常密切地討論，定期向總統報告，政府與美方在這段期間以來一直都保持良好聯繫，事實上美方也持續向我方說明其政策與相關安排，美方事後也會向我政府簡報。

黃重諺表示，事實上，美方也持續向我方說明其政策與相關安排，美國國會與智庫等各界友人也不斷為台灣發聲，美方在各種場合已一再強調，台灣關係法與六項保證的重要性，這是美方處理兩岸政策上最重要的考量。

黃重諺說，關於川普與習近平的會見，以及稍早結束的首長餐會，關於這些，我們都會密切掌握，並且關注，並且與美方保持良好的聯繫，國安團隊目前對於各項資訊的掌握、研判，也正持續進行當中。

他強調，美國是台灣國際上最重要的盟友，政府了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續良好的台美關係，穩定的東亞區域局勢，對美國利益至關重要，台灣作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域和平穩定與福祉貢獻力量。

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  • 總統府發言人黃重諺。（資料照）

    總統府發言人黃重諺。（資料照）

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