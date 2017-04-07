台灣有台版戰斧飛彈 雄二E巡弋飛彈祕密部署不給看

台版戰斧巡弋飛彈，也就是在雄風二型飛彈基礎上發展成功的雄二E巡弋飛彈，但軍方至今保密，沒有公開證實及展示。圖為中科院展示館中，雄風二型飛彈的透明剖示圖。（記者羅添斌攝）

2017-04-07 16:28

〔記者羅添斌／台北報導〕美國今天發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞，引發國際關注，軍方官員今天說，台灣也有台灣版的戰斧巡弋飛彈，也就是由中科院自製的雄二E型巡弋飛彈，射程超過1000公里以上，可以有效精準打擊中國沿海及內陸的重要目標。

官員表示，雄二E巡弋飛彈是在前總統陳水扁任內研發完成，目前第一階段的量產計畫已經完成，數量約有200多枚，至於會不會進入第二階段的量產計畫，官員表示，這要視兩岸的情勢而定。

官員表示，雄二E巡弋飛彈是在雄二反艦飛彈的基礎上進行研發並且獲致成功，由於外型及性能都媲美美國戰斧巡弋飛彈，因此有著台版戰斧巡弋飛彈的稱號。

但他表示，由於雄二E巡弋飛彈屬於戰略武器，軍方視為最高機密，儘管近幾年來都不斷有人談論雄二E飛彈，但軍方至今都沒有公開證實，或是公開展示這型飛彈，也使得外界對雄二E更加好奇。

軍方官員說，雄二E飛彈在第一階段量產時，射程已經可以超過1000公里，中科院在這幾年間也不斷進行性能的精進與研改，估計射程應已達到1200至1500公里之間。