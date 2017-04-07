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蘇澳區漁會選出新任三巨頭 當權派大獲全勝

2017-04-07  15:18

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳區漁會今天召開第19屆第1次理、監事會，選出新任三巨頭，理事會票選蔡源龍擔任理事長，遴聘原理事長陳春生接掌總幹事，常務監事由原總幹事林月英當選，當權派大獲全勝繼續掌權。

蘇澳區漁會管轄的南方澳，是全國三大漁港之一，漁會選舉頗受注目，理事會中的15席理事票選理事長，當權派規劃人選蔡源龍拿到13票，理事會隨後採計名表決遴聘總幹事，15票全部同意陳春生接任，監事會方面，5席中有4席力推林月英當常務監事。

蔡源龍出身漁業界，曾任蘇澳區漁會理事，對地方漁業事務瞭若指掌，林月英連任5屆總幹事，這次轉換跑道順利當選常務監事，陳春生當了2屆理事長，本屆轉戰總幹事，獲得理事會全數支持。

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  • 蘇澳區漁會今天選出新任三巨頭，陳春生（左起）獲聘總幹事，蔡源龍當選理事長，林月英接任常務監事。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會今天選出新任三巨頭，陳春生（左起）獲聘總幹事，蔡源龍當選理事長，林月英接任常務監事。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳區漁會今召開理事會選舉理事長，遴聘總幹事。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會今召開理事會選舉理事長，遴聘總幹事。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳區漁會由當權派繼續掌權，圖為漁會大樓。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會由當權派繼續掌權，圖為漁會大樓。（記者江志雄攝）

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