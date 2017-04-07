洪秀柱表態：不參加立院黨團參選人政見發表座談會
2017-04-07 15:18
〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團十日將舉辦黨主席參選人政見發表座談會，黨團始終未獲競選連任的黨主席洪秀柱正式告知是否參加；洪秀柱今日受訪首度明確表態不會參加。
洪秀柱表示，黨中央日前在六組擬參選人聯合會議討論後決定，十七日候選人登記正式結束後，將舉辦兩場電視政見發表及六場的地方政見發表會，「身為黨主席，我會按照相關規定來辦理」，但她也說，如果媒體或不同單位要邀請擬參選人進行座談，她都表示尊重。
洪秀柱競選辦公室下午發布新聞稿指出，洪秀柱今日前往彰化參加當地婦女團體舉辦的挺柱大會，現場三百多人高喊第一輪投票就「過半」的口號，由於今天剛好也是洪秀柱的生日，前彰化縣長卓伯源的母親還特別準備花束與蛋糕，向洪道賀生日快樂。
洪秀柱致詞時表示，雖然前年國民黨發生「換柱」事件，但她心中沒有怨恨，仍努力輔選，如今黨面臨危機時刻，還有這麼多人願意跳出來扛重擔，對黨來說是好事，但希望選完後每個人都要有成功不必在我的胸襟，大家都要全力支持當選者，全黨上下團結面對2018，從里長到代表，從議員到縣市首長選舉，全部都要贏回來。
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