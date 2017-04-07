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葉俊榮：台灣不再有人因說了一句話被抓走

2017-04-07  14:58

［記者陳鈺馥／台北報導］4月7日為言論自由日，內政部長葉俊榮今日在「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會致詞時表示，言論自由對台灣社會意義重大，在今日台灣不會再有任何一個人，因說了一句什麼樣的話就被抓走。

葉俊榮指出，言論自由日得來不易，以前許多縣市有訂定言論自由日，直至去年12月行政院才核定今天為國家言論自由日，未來更要彰顯及珍惜言論自由重要。

葉俊榮回憶，他1988年從美國返台在台大任教，隔年4月7日鄭南榕為了爭取百分之百言論自由，主張台灣主權獨立，最後為捍衛言論自由選擇自焚，影響台灣社會深遠。

葉俊榮說，為何當時都已解嚴2年了，還會出現這樣的事情，因為當時法律還是充滿限制，最嚴重的就是還有「懲治叛亂條例」、「刑法」100條 及「出版法」。

他指出，明明憲法載明了言論自由，但台灣社會出現文本和現實世界不一致的尷尬窘境，只要有人說出政府不喜歡的話，就有人被抓走。

葉表示，在今日民主化的台灣，台灣人不用擔心因說了一句什麼樣的話就會抓走，但言論自由還是面臨三大挑戰，尤其是中國對鄰近國家不表意自由的侵害，及網路霸凌、數位落差所帶來了的挑戰。

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  • 行政院長林全今日出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會。（記者陳鈺馥攝）

    行政院長林全今日出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會。（記者陳鈺馥攝）

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