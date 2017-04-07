9成民眾挺人民參審 司法院：等國是會議做出共識

2017-04-07 15:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕司法院今與媒體舉辦茶敘，由刑事廳廳長蘇素娥、法官李明益等人對外說明人民參與審判相關等事宜。會中提到，在司法院最近一次民調中，有高達9成民眾認為人民參與審判可讓「審判過程透明」，可見社會大眾對此有高度期待，但因過去研議的人民觀審制度草案並未通過國會審查，未來將先等司改國是會議做出具體共識。

根據司法院進行的「人民對司法的認知調查」，有73.3%民眾認為若人民參與審判程序，與法官共同問案，將有助於提升人民對司法的信賴，有82.4%民眾認為可使訴訟程序更嚴謹，更能保障當事人權利，更有高達90.3%民眾認為可讓審判過程透明，避免黑箱作業、司法不公等疑慮；此外根據法官協會調查，也有67%法官會員認為可讓人民參與審判。

司法院指出，司法院從76年起共有3次推動人民參與審判的經驗，但都僅止於草擬法案，100年起司法院研議了「人民觀審制度」並草擬出草案，但也因今年初立法院全面改選而告終。司法院的大方向仍是傾向參審制，但現階段會等司改國是會議討論出共識，再由司法院重新研擬法案送交審議。

對於實施陪審、參審制度的花費，司法院指出，目前以美國的陪審制花費最高，陪審員人數較少的日本則次之，最便宜的則屬德國參審制；至於民間的仇富、階級意識是否可能影響量刑，司法院表示將提供量刑標準依據及人民團體意見給參審員參考，此外專業法官的意見進入後也應可解決此問題。