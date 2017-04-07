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洪秀柱談「川習會」 批蔡英文兩岸策略模糊

2017-04-07  14:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「川習會」是否觸及「兩岸問題」備受國人矚目！國民黨主席洪秀柱今天表示，川習會應該不要談到兩岸關係，但蔡政府不能因此放鬆，因為兩岸關係之「重中之重」，蔡英文不應該用模糊化的策略以對。

洪秀柱表示，川普和習近平相會的重點不是放在台灣，最近中國和北韓之間的問題恐怕會更嚴重，但萬一他們（中、美、北朝鮮）之間發生不愉快的結果，台灣會受到相當大的影響。

洪秀柱說，整個國際局勢對台灣並不是有利，因此兩岸關係是重中之重，政府一定要謹慎、小心，不要認為以兩手策略就可以應付一切的問題。

洪秀柱在黨主席選舉開跑後，首度到彰化縣拉票，支持者以炒米粉、焢肉飯的方式聚餐，現場來了約500名支持者，氣氛非常激昂，「凍蒜」聲不斷，但出席的鄉鎮民代表寥寥可數，只有前縣長卓伯源的母親前來力挺。

洪秀柱說，她接國民黨主席的這一年多來，是國民黨士氣最低迷的時候，但面對每一場補選，國民黨都步步為營，所以都能開出紅盤，一場場贏回來，只要黨員意志不散掉，國民黨一定有贏的機會。

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  • 在黨主席選舉開跑後，國民黨主席洪秀柱（前排右2）首度到彰化縣拉票。（記者顏宏駿攝）

    在黨主席選舉開跑後，國民黨主席洪秀柱（前排右2）首度到彰化縣拉票。（記者顏宏駿攝）

  • 國民黨主席洪秀柱認為，「川習會」不會觸及兩岸議題。（記者顏宏駿攝）

    國民黨主席洪秀柱認為，「川習會」不會觸及兩岸議題。（記者顏宏駿攝）

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