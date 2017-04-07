關山鎮要降級為鄉？ 鎮長：子虛烏有

2017-04-07 14:33

［記者王秀亭／台東報導］「關山鎮要降級為鄉？」關山鎮上從4月1日愚人節起，就傳出要降級的消息，引起地方人士議論紛紛，鎮長戴文達澄清，降級是子虛烏有，不存在的問題，由於消息是在清明連假期間傳出，只好視為愚人節的玩笑。

關山鎮一民眾日前上維基百科查詢關山鎮簡介，赫然發現介紹中竟寫到「為全台灣人口最少的鎮，撤銷鎮的資格，自2017年5月1日，改名為「關山鄉」，心想要由鎮改鄉是大事，怎麼全體鎮民都不知道，PO上群組聊天室急問，訊息也因此傳開。

戴文達表示，在地方自治法上，只有由鄉升格為鎮、由鎮升格為市有人口數限制，從未規定鎮的人口數少於多少，就必須降級為鄉，加上要降級必須經過全體鎮民充分討論、鎮代會同意等，光是行政流程可能就得花費一年半載。

戴文達進一步說明，公所人員細看網路上的關山鎮簡介，「改名為關山鄉」等字眼已被刪除，不過，內文中竟有「2017年3月31日行政院三讀通過」，行政院是行政機構，非民意機構，何來「三讀」，資訊同樣錯誤，並強調而關山鎮公所不會有改名之舉。