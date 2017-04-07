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都更不同意戶將赴居住論壇抗議 柯：記取郝龍斌教訓

2017-04-07  14:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府今辦第三場居住正義論壇，本次聚焦最受外界矚目的「都更議題」。不少北市都更案不同意戶，包含日前房屋遭建商偷拆的長安西路都更戶，都揚言到場抗議、表達不滿。對此，台北市長柯文哲今重申，台北市都更一定要做，但有記取郝市府的教訓，訂出一些流程，現在的不同意戶就算要抗議，也比較沒有那麼激烈。

柯文哲上午視察世大運場館整建進度後受訪時指出，台北市都更一定要做的，之前曾開玩笑，按照目前的速度，兩千年後台北市就會完成都更，他旋即話鋒一轉重申，台北市的都更政策是一定要大幅修改，但在大幅修改的過程中，如何保障最大多數人的利益，要去思考。

有媒體提及，當年郝龍斌拆文林苑被罵慘了，對此，柯強調，已記取前人失敗的教訓，訂了流程，例如要先私下協調兩次、再公開協調兩次，還要錄音、錄影、公開紀錄等，被拆的人也許不完全口服心服，但至少照程序走完，他們也比較沒有辦法這麼激烈反抗。

而北市廉政委員王小玉日前批評北市強拆長安西的做法已經違憲，記者問柯是否同意這樣的批評？柯反問現場媒體「有嗎？」重申此事是建商不對，因為欣偉傑建設在協調階段就拆屋了，「這是違反我們訂的程序，不是違憲，這根本是違法。」

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  • 柯文哲今重申，台北市都更一定要做，但有記取郝市府的教訓。（記者方賓照攝）

    柯文哲今重申，台北市都更一定要做，但有記取郝市府的教訓。（記者方賓照攝）

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