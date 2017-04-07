吳敦義訪竹市 提出4目標努力

吳敦義（左一）今天中午在前市長許明財（左三）、前立委呂學樟（左二）與竹市藍營議員陪同下出席地方婦女團體聯誼。（記者王駿杰攝）

2017-04-07 13:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨黨主席參選人吳敦義今天前進新竹市眷村票倉，並與地方婦女團體聯誼，他強調，當選黨主席是要帶領國民黨脫離困境，朝4個民心所向的目標努力，包括：「重建一個有效率，親切勤快的政府」、「重建繁榮均富的經濟」、「建構一個和諧公義的社會」、「要有92共識。」

吳敦義今天中午在前市長許明財、前立委呂學樟與竹市藍營議員陪同下出席地方婦女團體聯誼，受到在場民眾熱烈歡迎，現場4百多人歡聲鼓舞，他也逐一握手，懇託大家給予支持，黨員更贈送扁擔，期望他能挑起國民黨翻身的重責大任。

吳敦義說，國民黨現階段的目標是要做一個像樣、稱職的在野黨，有效制衡、有力監督民進黨，不能讓其胡作非為，但國民黨不能只以在野黨為滿足，還是要努力重新執政，才能恢復中華民國的光榮，贏得該有的尊嚴。

吳敦義認為，國民黨應該朝四個民心所向的目標努力，他期許國民黨能有再執政的機會，包括不要造成職業別的衝突，也不要有世代對立或性別對立。

另外，吳敦義還提到同婚制度的政策，他說，國家應對少數人給予該有的尊重，但若要提供極少數人的方便性，未謹慎研議就草率讓同婚制通過，這樣將會引起民心反彈。