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敘利亞國際情勢動盪 府院緊急因應

敘利亞國際情勢動盪，蔡英文總統今天上午進入總統府內聽取國安系統簡報敘利亞最新情勢發展（記者林欣漢攝）

2017-04-07  13:55

〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普下令對敘利亞發射戰斧飛彈，由於美軍轟炸敘利亞，引發國際金融情勢動盪，台股今天盤中一度大跌，蔡英文總統今天上午進入總統府內聽取國安系統簡報敘利亞最新情勢發展，行政院長林全今天下午出席內政部一項活動，屆時可望對穩定國內股匯市受訪發表談話。

美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈。

蔡總統原定上午10時30分出席在金山的「鄭南榕28週年紀念追思會」，但總統府臨時通知媒體行程延至11時20分，由於是臨時發生的國際大事件，蔡總統在府內聽取國安系統簡報敘利亞相關情勢，因此將行程延後。府院正密切注意最新國際情勢的發展。

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