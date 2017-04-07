敘利亞國際情勢動盪 府院緊急因應
2017-04-07 13:55
敘利亞國際情勢動盪，蔡英文總統今天上午進入總統府內聽取國安系統簡報敘利亞最新情勢發展（記者林欣漢攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕美國總統川普下令對敘利亞發射戰斧飛彈，由於美軍轟炸敘利亞，引發國際金融情勢動盪，台股今天盤中一度大跌，蔡英文總統今天上午進入總統府內聽取國安系統簡報敘利亞最新情勢發展，行政院長林全今天下午出席內政部一項活動，屆時可望對穩定國內股匯市受訪發表談話。
美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈。
蔡總統原定上午10時30分出席在金山的「鄭南榕28週年紀念追思會」，但總統府臨時通知媒體行程延至11時20分，由於是臨時發生的國際大事件，蔡總統在府內聽取國安系統簡報敘利亞相關情勢，因此將行程延後。府院正密切注意最新國際情勢的發展。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 防治腸病毒 遵守543原則
- 現代吸血鬼? 罹紫質症見不得光
- 明知毒趴還來？洪聖晏委任律師：死者應自我負責
- 9歲兒牽癌母 樂當「導盲犬」6年
- 裕國內線案 追加起訴前董座
- 竹縣桐花輕旅行 達人帶路分享私房景點
- 桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 老人別拚減重！國衛院研究：過瘦更致命
- 右手前臂工傷意外截肢 翁智勇花10個月重返職場
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- （贈票）星二代小鮮肉不靠爸 進攻烏克蘭掀革命
- 老公住院400天 瓊瑤嘆殘忍的最終路
- 棒球》韓職出資成立 韓國獨立聯盟4月底開打
- 被傳熱戀錦榮 Akemi大方認：每天都見面
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Civil rights exhibit opens before nation marks its first Freedom of Speech Day
- 1例1休算啥？土豪哥自爆：每週五訂房玩5天
- 今日NBA戰績
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 官二代涉虐死學生// 四川民怒 中國武力鎮壓
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 國軍反毒 將與高檢署聯手
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 農二代種無毒番茄 自己敢吃才賣
- 曲冰遺址旁整地 投縣要求停工
- 不只寶寶會亂入 直播時愛貓突入鏡市長傻眼！
- NBA》T.湯普森拇指扭傷 忍痛中斷最長出賽紀錄
- 民俗亂彈》臺灣人為何瘋媽祖？媽祖文化隱含的母親意象
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 咖啡罐藏毒 警方搖一搖就穿幫
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- 李國毅新郎裝曝光 《如朕》結局引網友猜想
- 王令麟求解除境管 法院駁回
- 川普見習近平的內心話？從握手解密微妙互動...
- 三大法人賣超46億 外資賣超44億
- 市場派積極自救 大同董事改選恐重回原點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：敘利亞國際情勢動盪 府院緊急因應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分