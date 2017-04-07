全力拚經濟 林全核定前瞻基建計劃
〔記者李欣芳／台北報導〕為全力拚經濟，行政院長林全已正式核定「前瞻基礎建設計畫」，政院今天表示，為因應台灣未來發展需要，政院已於4月5日核定「前瞻基礎建設計畫」，以8年為期，在維持財政穩健原則下，全面擴大軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等相關重大基礎建設投資，加速國家經濟轉型、衡平發展與區域融合。
行政院下午發布新聞稿表示，為使計畫能在今年8月順利展開，林全已責請各主管部會即刻著手進行預算籌編作業，並請主計總處彙編特別預算案，於5月底前送立法院審議。林全同時指示各主管部會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，全力配合該院舉辦的6場次公聽會，做好完善的宣導計畫，充分向各界說明，以增進社會共識，擴大民間參與及支持的能量，期務必於本會期完成特別條例立法及特別預算審議。
行政院指出，軌道建設是為因應綠色交通運輸趨勢，就全國鐵路網的建置進行全面規劃。水資源環境建設主要整合供水、排水、防洪與污水處理等項目，強化國土韌性，以因應氣候變遷與國土安全需求。在綠能建設部分，必須加速風能、太陽能等再生能源投資，建設智慧電網，保障供電穩定性，以達非核家園目標。
行政院強調，為因應數位經濟的到來，數位建設將特別著重城鄉網路落差的縫合、數位內容的發展，以及數位學習環境的整備。前瞻性基礎建設的目的在全面性鋪建國家未來30年發展的根基，因此不能遺漏基層的公共建設，包括：道路品質、舊市區再生、社區服務據點、文化生活圈等，期待此一建設可普及到全國各角落。
政院重申，「前瞻基礎建設計畫」可帶動公民營企業投資共1兆7777.3億元，累積可提高實質GDP規模8年9759億元，並創造4至5萬個工作機會。此外，更可提供舒適便捷的交通服務，建構安全無虞的防災環境，促成水資源永續經營與有效利用，提升全民生活環境品質，強化國家競爭力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 防治腸病毒 遵守543原則
- 現代吸血鬼? 罹紫質症見不得光
- 明知毒趴還來？洪聖晏委任律師：死者應自我負責
- 9歲兒牽癌母 樂當「導盲犬」6年
- 裕國內線案 追加起訴前董座
- 竹縣桐花輕旅行 達人帶路分享私房景點
- 桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 老人別拚減重！國衛院研究：過瘦更致命
- 右手前臂工傷意外截肢 翁智勇花10個月重返職場
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- （贈票）星二代小鮮肉不靠爸 進攻烏克蘭掀革命
- 老公住院400天 瓊瑤嘆殘忍的最終路
- 棒球》韓職出資成立 韓國獨立聯盟4月底開打
- 被傳熱戀錦榮 Akemi大方認：每天都見面
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Civil rights exhibit opens before nation marks its first Freedom of Speech Day
- 1例1休算啥？土豪哥自爆：每週五訂房玩5天
- 今日NBA戰績
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 官二代涉虐死學生// 四川民怒 中國武力鎮壓
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 國軍反毒 將與高檢署聯手
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 農二代種無毒番茄 自己敢吃才賣
- 曲冰遺址旁整地 投縣要求停工
- 不只寶寶會亂入 直播時愛貓突入鏡市長傻眼！
- NBA》T.湯普森拇指扭傷 忍痛中斷最長出賽紀錄
- 民俗亂彈》臺灣人為何瘋媽祖？媽祖文化隱含的母親意象
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 咖啡罐藏毒 警方搖一搖就穿幫
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- 李國毅新郎裝曝光 《如朕》結局引網友猜想
- 王令麟求解除境管 法院駁回
- 川普見習近平的內心話？從握手解密微妙互動...
- 三大法人賣超46億 外資賣超44億
- 市場派積極自救 大同董事改選恐重回原點
標題：全力拚經濟 林全核定前瞻基建計劃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email