全力拚經濟 林全核定前瞻基建計劃

2017-04-07 13:28

〔記者李欣芳／台北報導〕為全力拚經濟，行政院長林全已正式核定「前瞻基礎建設計畫」，政院今天表示，為因應台灣未來發展需要，政院已於4月5日核定「前瞻基礎建設計畫」，以8年為期，在維持財政穩健原則下，全面擴大軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等相關重大基礎建設投資，加速國家經濟轉型、衡平發展與區域融合。

行政院下午發布新聞稿表示，為使計畫能在今年8月順利展開，林全已責請各主管部會即刻著手進行預算籌編作業，並請主計總處彙編特別預算案，於5月底前送立法院審議。林全同時指示各主管部會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，全力配合該院舉辦的6場次公聽會，做好完善的宣導計畫，充分向各界說明，以增進社會共識，擴大民間參與及支持的能量，期務必於本會期完成特別條例立法及特別預算審議。

行政院指出，軌道建設是為因應綠色交通運輸趨勢，就全國鐵路網的建置進行全面規劃。水資源環境建設主要整合供水、排水、防洪與污水處理等項目，強化國土韌性，以因應氣候變遷與國土安全需求。在綠能建設部分，必須加速風能、太陽能等再生能源投資，建設智慧電網，保障供電穩定性，以達非核家園目標。

行政院強調，為因應數位經濟的到來，數位建設將特別著重城鄉網路落差的縫合、數位內容的發展，以及數位學習環境的整備。前瞻性基礎建設的目的在全面性鋪建國家未來30年發展的根基，因此不能遺漏基層的公共建設，包括：道路品質、舊市區再生、社區服務據點、文化生活圈等，期待此一建設可普及到全國各角落。

政院重申，「前瞻基礎建設計畫」可帶動公民營企業投資共1兆7777.3億元，累積可提高實質GDP規模8年9759億元，並創造4至5萬個工作機會。此外，更可提供舒適便捷的交通服務，建構安全無虞的防災環境，促成水資源永續經營與有效利用，提升全民生活環境品質，強化國家競爭力。