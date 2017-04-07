宋楚瑜化解兩岸冰點？ 詹啟賢：國民黨比較適合
2017-04-07 12:38
〔記者王捷／台南報導〕去年新政府邀親民黨主席宋楚瑜代表蔡英文擔任亞太經濟合作會議（APEC）特使，由於會中中國國家主席習近平也參加，令政界傳言，新政府要招攬宋楚瑜，化解兩岸關係冰點，令部分綠委認同蔡總統此舉是「有智慧的決定」，不過國民黨主席參選人詹啟賢，今日到台南接受電台訪問，會後談到宋楚瑜及兩岸關係，詹啟賢說：「很多人想在兩岸關係上幫忙，國民黨比較合適。」
宋楚瑜出席APEC一事，當時傳出兩面說法，一說是習近平不甩宋，讓台灣在國際上丟臉，不過宋楚瑜在今年3月親民黨慶時，駁斥這個說法，還轉述習近平對宋開玩笑，指著宋的橘色領帶說「橘子還是橘子，沒變綠吧？」
雖然APEC宋習會晤眾說紛紜，不過自從宋楚瑜參加過APEC後，獲得部分綠委認同，認為宋楚瑜是化解兩岸關係的平台，未來還可能成為新政府對中國的代言人。
不過詹啟賢對兩岸溝通平台與代言人，沒有直接說明，他指出，他這次參選國民黨主席，到台南宣傳，由於他與台南最大的連結，就是曾經擔任台南奇美醫院的院長，在任內將奇美醫院由虧轉盈，希望能用「奇美經驗」帶領國民黨，因為國民黨主席的位置相當重要，尤其是針對兩岸關係。
詹啟賢說，國民黨現在問題很多，「奇美經驗」不僅要化解國民黨財務的問題，還有與社會的連結，這次的新任國民黨主席，應該要與新的人民團體建立連結，這關係到國民黨未來的發展。他認為新政府還是需要國民黨，在兩岸關係上比較擅長，國民黨能協助重新建立良好的兩岸溝通平台。
對於宋楚瑜可能成為兩岸關係代理人一事，詹啟賢間接說，「很多人」想幫忙新政府化解兩岸關係，不過還是國民黨比較適合。
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