立院協商共識 年改草案自19日起審查

包括行政院版、考試院版年金改革草案將於今日的立法院院會一讀付委。為防止國民黨團再搶占議場主席台，民進黨團今晨6時就動員幹部前往議場守候。（立委蘇巧慧提供）

2017-04-07 12:33

〔記者曾韋禎／台北報導〕包括行政院版、考試院版年金改革草案將於今日的立法院院會一讀付委。朝野黨團今就未來的審查時程進行協商，並同意在甫過復議期的19日開始於委員會進行審查。

為避免國民黨團以占領議場主席台的方式杯葛年改，民進黨團今晨6時就動員黨團幹部前往議場報到，成功守住議場。

立法院長蘇嘉全也在10時應國民黨團之請，邀集協商。民進黨團總召柯建銘希望能於今日付委，沒版本是國民黨的問題。18日以前還是復議期，所以最晚19日要在委員會審查。

國民黨團書記長王育敏希望，是否能等國民黨團的草案出來，各版本一起到位、一起付委。等國民黨團草案21日一讀付委後，24日就可以排審。

負責排審的召委段宜康表明，只要國民黨有提案進來，即便還沒付委，委員會還是會把國民黨的草案做進條文對照表。

民進黨團幹事長葉宜津表示，民進黨不會卡國民黨的草案，希望國民黨可以在10日掛號，14日再送出更正版的草案一讀。

各黨團在溝通近兩小時後，終於達成共識。各黨團同意不提復議，19日開始於委員會進行審查。

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