| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性

台北市長柯文哲到台北田徑場視察世大運場館整建進度，在跑道上試跑時不慎跌倒。（記者方賓照攝）

2017-04-07  12:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今一早前往台北田徑場，視察世大運場館整建進度，還親自下海「試跑」，和世大運培訓選手、熊讚比腳力，沒想到才剛起跑，柯文哲便疑似因為想使出全力，手腳卻不聽使喚的跌了個狗吃屎，讓現場工作人員瞬間嚇傻，不過柯隨後起身跑完全程，會後受訪時坦言自己有稍微嚇一跳，還打趣說，跑道不錯，很有彈性。

柯文哲今和選手、熊讚一起試跑，第一次鳴槍起跑時，熊讚因為偷跑被抓包，接著第二次鳴槍，柯就因重心不穩，上演「仆街」戲碼。

會後受訪時，柯則笑說，自己一切還好，這也表示跑道不錯，很有彈性，不過「做什麼事情都要well prepare，要好好準備」，標準動作應該要先跑一圈，暖身夠再跑，像這種沒有準備突然跑就會受傷了。

媒體問柯，是不是很久沒跑步？柯說，「不是很久沒有跑步，是從來沒有」，是自從台大醫學系校運的大隊接力之後就沒有跑了，從這件事情可以得知「做什麼事情都是專業」，自己這個叫身體不聽使喚，坦言自己都嚇一跳。

相關影音

廣告
  • 台北市長柯文哲到台北田徑場視察世大運場館整建進度，在跑道上試跑時不慎跌倒。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲到台北田徑場視察世大運場館整建進度，在跑道上試跑時不慎跌倒。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 熊讚 跌倒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.