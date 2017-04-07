試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性
2017-04-07 12:17
台北市長柯文哲到台北田徑場視察世大運場館整建進度，在跑道上試跑時不慎跌倒。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今一早前往台北田徑場，視察世大運場館整建進度，還親自下海「試跑」，和世大運培訓選手、熊讚比腳力，沒想到才剛起跑，柯文哲便疑似因為想使出全力，手腳卻不聽使喚的跌了個狗吃屎，讓現場工作人員瞬間嚇傻，不過柯隨後起身跑完全程，會後受訪時坦言自己有稍微嚇一跳，還打趣說，跑道不錯，很有彈性。
柯文哲今和選手、熊讚一起試跑，第一次鳴槍起跑時，熊讚因為偷跑被抓包，接著第二次鳴槍，柯就因重心不穩，上演「仆街」戲碼。
會後受訪時，柯則笑說，自己一切還好，這也表示跑道不錯，很有彈性，不過「做什麼事情都要well prepare，要好好準備」，標準動作應該要先跑一圈，暖身夠再跑，像這種沒有準備突然跑就會受傷了。
媒體問柯，是不是很久沒跑步？柯說，「不是很久沒有跑步，是從來沒有」，是自從台大醫學系校運的大隊接力之後就沒有跑了，從這件事情可以得知「做什麼事情都是專業」，自己這個叫身體不聽使喚，坦言自己都嚇一跳。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
- 顏炳立︰房市偶見冬天陽光 尚未觸底
- 台65線快速道3車追撞 1駕駛遭夾腿骨折
- 安海瑟威女神變餓女 情挑小鮮肉啪啪啪
- 全球吸菸人數比例下滑 25年來致死率卻成長近5％
- 白色家電助攻 錸寶3月營收新高
- miss A的她賣身百億富少 辣秀絕對領域
- 第一夫人名模生死鬥！ 梅蘭妮亞對決彭麗媛
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴
- 高雄水利會長呂文豪上任 強調不會讓農友漏氣
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 6成3孩子常外食 影響健康與作息
- 掏空亞太電信 王又曾妻兒判賠263億
- 加油要快！下週一次漲5角
- 因病曠職解僱 長榮機師告輸
- 污水下水道施工 投市中興路3度開挖
- 羅力下週登板 高國輝再等等
- 酒店外槍聲大作！疑似糾紛對空鳴槍
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 雀巢請媽媽喝咖啡 免費嘗鮮
- 友力通運遊覽車違規載客 扣車開罰一萬八
- 中橫中斷18年 梨山居民陳情再開通
- 自由廣場》校歌只能唱文言中文？
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 市場派積極自救 大同董事改選恐重回原點
- 昇達科新產品出貨 今年營收可望年增10-20％
- 玩「勁舞團」開外掛 玩家惹官司...
- 「倒栽蔥」索保護費才交保 暴力集團首腦販毒被逮
- MLB》黎明昇起 哈維復出飆優質先發勝
- MLB》二刀流正夯 牛棚代打轟超前分全壘打（影音）
- 地價稅改2年一調 初審過關
- 無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北
- 文曄併購宣昶 10/1股份轉換
- 蠻牛再輸費爸 嘆「既生瑜何生亮
- 台股收盤下跌24.43點 報9873.37點
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 年改草案今付委 朝野攻防掀序幕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分