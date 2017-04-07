試跑田徑場「仆街」 柯：跑道不錯有彈性

台北市長柯文哲到台北田徑場視察世大運場館整建進度，在跑道上試跑時不慎跌倒。（記者方賓照攝）

2017-04-07 12:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今一早前往台北田徑場，視察世大運場館整建進度，還親自下海「試跑」，和世大運培訓選手、熊讚比腳力，沒想到才剛起跑，柯文哲便疑似因為想使出全力，手腳卻不聽使喚的跌了個狗吃屎，讓現場工作人員瞬間嚇傻，不過柯隨後起身跑完全程，會後受訪時坦言自己有稍微嚇一跳，還打趣說，跑道不錯，很有彈性。

柯文哲今和選手、熊讚一起試跑，第一次鳴槍起跑時，熊讚因為偷跑被抓包，接著第二次鳴槍，柯就因重心不穩，上演「仆街」戲碼。

會後受訪時，柯則笑說，自己一切還好，這也表示跑道不錯，很有彈性，不過「做什麼事情都要well prepare，要好好準備」，標準動作應該要先跑一圈，暖身夠再跑，像這種沒有準備突然跑就會受傷了。

媒體問柯，是不是很久沒跑步？柯說，「不是很久沒有跑步，是從來沒有」，是自從台大醫學系校運的大隊接力之後就沒有跑了，從這件事情可以得知「做什麼事情都是專業」，自己這個叫身體不聽使喚，坦言自己都嚇一跳。

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