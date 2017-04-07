言論自由日追思鄭南榕 蔡英文：台灣人就是民主自由人
言論自由日追思鄭南榕，蔡英文說，台灣人就是民主自由人。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕鄭南榕殉道28週年，鄭南榕基金會今天在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦追思紀念，總統蔡英文表示，自由民主從來都不是從天下掉下來的，台灣人就是民主人、自由人，她會為2300萬的民主人、自由人奮鬥到底。
蔡英文上任後，將4月7日訂為言論自由日，她今天出席追思儀式時表示，今天不僅僅是紀念鄭南榕，而是要彼此提醒，自由民主從來都不是從天下掉下來的，要得到民主，就要用自己的雙手來奮鬥爭取，外部環境會改變，但最重要的還是我們自己的意志跟決心。
蔡英文說，今天是台灣的第一個言論自由日，身為台灣的總統，會努力繼續為民主與公平正義來奮鬥，繼續為捍衛得來不易的自由奮鬥，台灣人就是民主人、自由人，這個政府，會為2300萬的民主人、自由人奮鬥到底。
小英說，1989年鄭南榕殉道那年的台灣，國會沒有全面改選、總統沒有直接民選，刑法100條箝制人們的言論自由，不過，28年後的今天，總統直接民選，並且完成3次政黨輪替，全世界提到台灣，除了經濟發展，也會想到我們的民主成就，我們也有一些新的問題，解決這些新問題是我們這一代人的目標，儘管這些並不是當年鄭南榕所能預見，不過我相信當鄭南榕講那句話的時候，留給台灣人民的，就是指不管發生什麼事都不准放棄。
「民主留在我們血液裡。」小英強調，追求民主、公平正義，一直是我們堅持的目標與價值，對太陽花學運年輕朋友撤告，表達政府對民意的反省態度，修改地方制度法，正副議長改為記名投票，終結地方政治黑金，也推動不當黨產條例，將台灣政黨政治導回民主正軌。
蔡英文說，公平正義是執政以來念茲在茲的事，社會安全網的建構、長照2.0的推動，社會住宅的興辦，建構各種年金跟退休給付制度的永續性，還有產業的創新，政府資源的分配與建設區域的平衡，這些攸關民生政策，是政府當前施政要務，也是公平正義的具體實踐，同時要透過經濟社會文化的各種政策，強化在地連結，讓台灣邁向自己的未來，打造成讓所有國民願意在這裡一起安身立命、一起持續奮鬥的好國好民。
小英說，她領導的政府，要讓台灣人看見自己，有能力好好講自己在地的故事，進而展望社會，並且讓全世界看到，真正成為世界的台灣。
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標題：言論自由日追思鄭南榕 蔡英文：台灣人就是民主自由人
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