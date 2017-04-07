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美發射飛彈砲轟敘國 蔡英文召開臨時會議

2017-04-07  11:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普下令發射飛彈攻擊敘利亞軍事設施，作為敘國政府在4日使用化武攻擊平民的懲罰。這項消息傳出後引發全球關注，總統蔡英文也臨時更改行程，召開臨時會議聽取簡報。

根據《TVBS》報導，蔡英文於今早出席鄭南榕追思紀念會，但臨時將行程順延。總統府表示，其中一個原因，就是為了美國發射戰斧飛彈，攻擊敘國軍事設施的行動，因此召開臨時會議，聽取國際局勢簡報。

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  • 美國發射數十枚戰斧飛彈攻擊敘利亞。（法新社）

    美國發射數十枚戰斧飛彈攻擊敘利亞。（法新社）

  • 總統蔡英文召開臨時會議，了解美國攻擊敘利亞情形。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統蔡英文召開臨時會議，了解美國攻擊敘利亞情形。（資料照，記者張嘉明攝）

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