| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」

柯文哲受訪表示，他沒有受傷，「代表跑道品質好很有彈性」。（記者方賓照攝）

2017-04-07  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北田徑場於去年9月開始進行場館整建工程，今年3月29日完工，台北市長柯文哲上午到場視察整建結果，並與世大運選手、熊讚、市府官員一起體驗新跑道，卻不慎「跌個狗吃屎」。

柯文哲在測試跑道、跑步時，疑似衝刺太快，突然失去平衡向前倒，工作人員立刻關心，所幸並無明顯外傷。

柯文哲事後受訪時則表示，他沒有受傷，代表跑道品質好很有彈性，可能他太久沒跑步，加上事前沒有暖身，造成肢體不協調，才會跌倒。

柯文哲測試跑道。（記者方賓照攝）

跑到一半不慎跌倒。（記者方賓照攝）

柯文哲不慎跌倒。（記者方賓照攝）

所幸無外傷。（記者方賓照攝）

疑似衝刺太快，柯P突然失去平衡向前倒。（記者方賓照攝）

柯文哲受訪。（記者方賓照攝）

柯文哲和熊讚。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 柯文哲 跑步
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.