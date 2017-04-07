圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」

柯文哲受訪表示，他沒有受傷，「代表跑道品質好很有彈性」。（記者方賓照攝）

2017-04-07 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北田徑場於去年9月開始進行場館整建工程，今年3月29日完工，台北市長柯文哲上午到場視察整建結果，並與世大運選手、熊讚、市府官員一起體驗新跑道，卻不慎「跌個狗吃屎」。

柯文哲在測試跑道、跑步時，疑似衝刺太快，突然失去平衡向前倒，工作人員立刻關心，所幸並無明顯外傷。

柯文哲事後受訪時則表示，他沒有受傷，代表跑道品質好很有彈性，可能他太久沒跑步，加上事前沒有暖身，造成肢體不協調，才會跌倒。

柯文哲測試跑道。（記者方賓照攝）

跑到一半不慎跌倒。（記者方賓照攝）

柯文哲不慎跌倒。（記者方賓照攝）

所幸無外傷。（記者方賓照攝）

疑似衝刺太快，柯P突然失去平衡向前倒。（記者方賓照攝）

柯文哲受訪。（記者方賓照攝）