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國民黨批前瞻計畫是肉桶分肥政策 藍綠有別

2017-04-07  11:01

〔記者施曉光／台北報導〕行政院今天將把前瞻基礎建設計畫內容共三百多頁送立法院審議，八年預計編列特別預算八千八餘億元，雖然蔡英文總統日前表示前瞻建設不分藍綠，但國民黨文傳會副主委唐德明今日質疑預算分配明顯藍綠有別，而且是有選舉考量的「肉桶分肥」政策。

唐德明指出，根據行政院核定各直轄市、縣市金額及比例的懸殊差異，可以明顯區分為四大類：一、綠營執政又被看好的「腦滿腸肥」縣市；二、被欺負到「無言以對」的藍營執政縣市；三、目前「束之高閣」、以觀後效的無黨籍縣市；四、被視為「棄子」的綠營執政縣市。

唐德明表示，被視為「棄子」的綠營縣市就是像民進黨自己評估面臨內部分裂危機的宜蘭縣、雲林縣，不但被視為艱困選區，而且為避免以後「資敵」，前瞻對他們而言幾乎就是「赤裸裸的羞辱」，像宜蘭縣各界組成的「民間促進會」就痛批「這是騙小孩嗎？」民進黨籍雲林縣長李進勇則說，雲林縣受到不公平對待，抨擊中央政府虧待雲林人。

唐德明並提出具體數字，證明蔡政府「大小眼」，例如高雄市提報二千零二十三億元，核定一千八百二十一億元，核定比例為九十％，台中市提報一千六百億元，核定一千五百九十七億元，核准比例九十九．八％，台南市提報一千七百億元，核定一千四百億元，核准比例八十二．三五％，這三都合計分得四千八百一十八億元，且核定金額佔提報金額的九十五．九二％，蔡政府幾乎照單全收。

唐德明表示，反觀國民黨執政的新北市提報四千五百億元，只核定八百二十一億元，比例只有十八．二四％，花蓮縣提報九十一億元，尚未核定，台北市提報五百億也尚未核定。

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明今日質疑前瞻計畫預算分配明顯藍綠有別。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明今日質疑前瞻計畫預算分配明顯藍綠有別。（資料照，記者羅沛德攝）

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