國民黨批前瞻計畫是肉桶分肥政策 藍綠有別

2017-04-07 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕行政院今天將把前瞻基礎建設計畫內容共三百多頁送立法院審議，八年預計編列特別預算八千八餘億元，雖然蔡英文總統日前表示前瞻建設不分藍綠，但國民黨文傳會副主委唐德明今日質疑預算分配明顯藍綠有別，而且是有選舉考量的「肉桶分肥」政策。

唐德明指出，根據行政院核定各直轄市、縣市金額及比例的懸殊差異，可以明顯區分為四大類：一、綠營執政又被看好的「腦滿腸肥」縣市；二、被欺負到「無言以對」的藍營執政縣市；三、目前「束之高閣」、以觀後效的無黨籍縣市；四、被視為「棄子」的綠營執政縣市。

唐德明表示，被視為「棄子」的綠營縣市就是像民進黨自己評估面臨內部分裂危機的宜蘭縣、雲林縣，不但被視為艱困選區，而且為避免以後「資敵」，前瞻對他們而言幾乎就是「赤裸裸的羞辱」，像宜蘭縣各界組成的「民間促進會」就痛批「這是騙小孩嗎？」民進黨籍雲林縣長李進勇則說，雲林縣受到不公平對待，抨擊中央政府虧待雲林人。

唐德明並提出具體數字，證明蔡政府「大小眼」，例如高雄市提報二千零二十三億元，核定一千八百二十一億元，核定比例為九十％，台中市提報一千六百億元，核定一千五百九十七億元，核准比例九十九．八％，台南市提報一千七百億元，核定一千四百億元，核准比例八十二．三五％，這三都合計分得四千八百一十八億元，且核定金額佔提報金額的九十五．九二％，蔡政府幾乎照單全收。

唐德明表示，反觀國民黨執政的新北市提報四千五百億元，只核定八百二十一億元，比例只有十八．二四％，花蓮縣提報九十一億元，尚未核定，台北市提報五百億也尚未核定。