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攏係為年金改革！防藍委杯葛 綠委清晨卡位主席台

綠委一早來卡位。（圖擷取自蘇巧慧臉書）

2017-04-07  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革相關法案今天將在立法院院會交付委員會審查，為了防止國民黨杯葛議程，民進黨立委「天未亮早早到場」，待議場開門後，立刻先佔下主席台，以防國民黨佔走。

「攏係為了推動年金改革！」民進黨團書記長李俊俋在臉書發文表示，清晨6點，立法院飄著小雨、涼涼的，今天是年金改革法案交付委員會的日子，為了避免國民黨霸佔主席台、拖延議事，只好來個議場門口的早餐會了，「年金改革的巨輪一旦滾動了就不能停！」並分享照片。

「戰鬥的日子開始了！！」民進黨立委蘇巧慧也在臉書分享照片，並說明「身為黨團幹部幫大家佔位子是應該的，為了讓年金改革法案順利交付委員會審查，清晨5點多就到立法院了」。

綠委一早來卡位。（圖擷取自李俊俋臉書）

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