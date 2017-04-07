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高雄水利會長今交接 綠營：凸顯陳菊執政十年成果

2017-04-07  09:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕第4屆高雄農田水利會長補選4月1日順利完成，今上午交接，代理會長呂文豪不需再代理、而是以新任會長身份繼續領航水利會﹔綠營人士評析，水利會長選舉第一次出現候選人全是民進黨員，且3人都搬出與陳菊合照作宣傳，凸顯陳菊在高雄執政十年影響力。

今日交接典禮，高雄市長陳菊因率團正在歐洲考察，特別指派副市長史哲代表出席交接儀式，表達對水利會重視與新任會長的祝福。

民進黨高市黨部主委黃彥毓指出，這次參選會長的3位候選人都是民進黨優秀黨員，很恭喜呂文豪高票當選，相信他會領導水利會持續進步，並妥善照顧基層農民。

黃彥毓分析，選舉過程中、3人各自透過管道爭取陳菊支持，在地方架設的選舉布條或看板也以陳菊當號召，稍不留意可能讓人誤會是陳菊在選﹔且水利會長選舉首次出現3位民進黨員競選，凸顯陳菊在高雄執政十年成果。

前高雄農田水利會長李清福因案判決定讞，二月下旬入監服刑，水利會於4月1日補選，結果由代理會長、現任總幹事呂文豪勝出。

票數統計，一號沈英章6575票、二號李毓智6804票、三號呂文豪10288票，水利會會員數63960，投票率37.27％。

呂文豪選後表示，感謝會員支持，他將延續灌溉系統整合與強化，並拔擢會內優秀人才與提昇工作環境，未來水利會相關計畫與政策會公開透明。

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  • 新任水利會長呂文豪與花媽合影。（記者王榮祥翻攝）

    新任水利會長呂文豪與花媽合影。（記者王榮祥翻攝）

  • 水利會長候選人力李毓智也推出花媽爭取支持。（記者王榮祥翻攝）

    水利會長候選人力李毓智也推出花媽爭取支持。（記者王榮祥翻攝）

  • 高市議員沈英章搬出花媽，製作參選水利會長文宣。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員沈英章搬出花媽，製作參選水利會長文宣。（記者王榮祥翻攝）

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