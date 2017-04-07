綠委「卡位」主席台 廖國棟揶揄：幹嘛那麼緊張

2017-04-07 09:45

［記者陳鈺馥／台北報導］年金改革法案預計今日一讀付委，為防止國民黨再霸占主席台，民進黨立院黨團幹部一早6點先到卡位成功。對此，國民黨團總召廖國棟今早受訪表示，「不曉得民進黨幹嘛那麼緊張，我又沒說要霸占主席台！」

「應等國民黨版出來再付委！」廖國棟指出，國民黨那麼大的政黨，怎麼可能沒有自己的年改版本，先前國民黨說不會有版本，「那只是一個說法」，目前行政院版、民進黨版、考試院版都已枕戈待旦準備上戰場，國民黨版本最快下週完成。

廖國棟說，政府溝通態度、受影響百萬家庭，都是國民黨考量的重點，預計花一週時間邀約相關團體進行討論，今天朝野協商是先在程序上溝通，不曉得民進黨幹嘛那麼緊張，又沒要霸占主席台。

廖表示，國民黨會要求等到國民黨版本出爐，再一起付委，執政黨的法案如果今日一定要先行付委，會保留復議權利，但國民黨也不會復議，另外也會與民進黨一樣，除了黨版外，也容許個別委員提自己版本。