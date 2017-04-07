無國界記者組織設總部 政院：肯定台灣言論自由

2017-04-07 09:22

〔記者李欣芳／台北報導〕政府訂今天為言論自由日，行政院發言人徐國勇上午表示，「無國界記者組織」（Reporters Sans Frontièress）將其亞洲總部設立於台北，並於我國首次的「言論自由日」，在該組織網站宣布此一決定，對我國而言意義重大。政府對該組織決定在台北設立亞洲總部表示歡迎，也對其肯定台灣人權保障及言論自由深表感謝。

徐國勇指出，「無國界記者組織」是致力保護記者免受迫害、促進新聞自由的國際非政府組織，在聯合國、聯合國教科文組織及歐洲委員會具諮詢地位。該組織每年都會根據各國新聞自由狀況，公布全球新聞自由指數排名。依據「2016年新聞自由指數」排名，台灣在180個國家與地區名列第51名，與2015年相同，排名亞洲國家最高。

徐國勇強調，言論自由是台灣民主轉型的關鍵，也是我國民主發展的重要核心價值，新聞自由則是鞏固民主改革的根基，此與「無國界記者組織」的精神相符，政府竭誠歡迎該組織在台北設立亞洲總部。

他表示，我國是完全民主國家，人民充分享有人權及言論自由，國內非政府組織蓬勃發展，政府也歡迎所有的國際非政府組織來台灣發展，相信「無國界記者組織」在我國自由民主的環境中必能運作順暢，為促進亞洲的新聞自由作出更大貢獻。