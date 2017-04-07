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言論自由日 陳菊追思鄭南榕、想起獲釋那一刻...

正在歐洲考察的高雄市長陳菊，透過臉書追思鄭南榕。（翻攝陳菊臉書）

2017-04-07  08:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕「4月7日是言論自由日，南榕兄，我們永遠記得你！」正率團在歐洲考察的高雄市長陳菊，今透過臉書表達對鄭南榕的追念與不捨。

陳菊表示，1987年，她剛因美麗島事件從囹圄中獲釋、前往德國，這是她第一次到德國，也是第一次踏上柏林。

陳菊回憶，當時東、西德依舊分裂，柏林圍牆聳立，分隔著兩地人民，社會藏著些許恐懼，她與為她爭取自由的德國AI特赦組織見面，不用言語、彼此泛著淚光擁抱許久，陳菊事後才知道，她是AI特赦組織第一位解救、還得以見面的政治犯。

兩年後，南榕在4月7日這天離我們而去，直到去年、行政院正式將這天訂為「言論自由日」。

相隔30年，在這一天再次踏上柏林，耳邊聽著德國如何進行轉型正義，面對歷史，德國人民選擇用透明的心境應對，事實或許太殘酷，但掩蓋傷口是無法癒合的。

陳菊指出，「台灣也走在自己轉型正義的道路上，歷史會被傳述，我們終究必須正視，每一個為民主自由犧牲的志士，我們感念你們，也會戰戰兢兢守護我們曾經一起想像過的未來。」

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