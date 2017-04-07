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邱惠美近況曝光！ 自爆有小鮮肉搭訕

2017-04-07  08:25

〔即時新聞／綜合報導〕北市議員童仲彥在清明連假期間被民眾拍到和一名妙齡女子同遊峇里島，先前和童仲彥傳出緋聞的邱惠美，似乎已斷開童仲彥，透露在健身中心遇到小鮮肉搭訕，讓她立刻臉紅、心跳加速。

《時報周刊》報導，邱惠美先前曾透露，在與朋友合開的咖啡店工作，現在專注在咖啡店事務，也準備報考丙級廚師證照，打算往餐飲業邁進，她希望能進軍千億年產值的餐飲市場。

邱惠美透露，在健身中心運動時，有遇到小鮮肉主動和她搭訕，讓她很不好意思，當下立刻臉紅、心跳加速。

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  • 邱惠美透露在健身中心遇到小鮮肉搭訕，讓她立刻臉紅心跳。（圖取自童仲彥臉書）

    邱惠美透露在健身中心遇到小鮮肉搭訕，讓她立刻臉紅心跳。（圖取自童仲彥臉書）

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