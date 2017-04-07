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被抓包帶妹遊峇里島 童仲彥：我在掃墓啦！

童仲彥被民眾直擊帶著妙齡女子出遊。（圖：民眾提供）

2017-04-07  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥才說會對過去的錯事好好懺悔，沒想到在清明連假期間被民眾拍到帶著一名約20多歲的女子遊峇里島，但事後童仲彥卻說當天他人在掃墓，也否認認識該女子。

日前童仲彥被拍到剛上飛機時，黑色棒球帽壓到不能再低，臉上也戴著口罩，有民眾因此注意到他，拍下照片，並強調這名男子就是童仲彥。可能是看沒人認出，也或許是想在飛機上自在一點，後來童將帽子和口罩拿下，也將身上的厚外套脫掉。

據《TVBS》報導，童仲彥對此強調當天他人在台灣掃墓，並稱不認識該女子。李秀環對此相當不以為然反問「掃墓掃好幾天？」李秀環並說：「對自己做的事情負責任，童仲彥口口聲聲要改變，也許他改變了我不知道。還是這是他（童）的改變方式？他的懺悔方式？我不予評論」。

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