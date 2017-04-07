賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路
2017-04-07 07:01
賴清德日前出席一場專題演講，透露總統蔡英文確實有找他入府擔任秘書長。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德日前出席一場專題演講，透露總統蔡英文確實有找過他入府擔任秘書長，不過看在綠營大老眼中，認為賴清德已準備展開政治大冒險之旅，走自己的路，也藉此澄清從來沒有主動向蔡英文求官。
《中國時報》報導，去年民進黨內傳出賴清德求官的說法，賴清德在演講中被問到：「總統蔡英文希望你入府接下秘書長職務，但你比較想當國安會秘書長，因此後來沒有答應？」他指出，蔡英文確實有找他當總統府秘書長，但他認為台南的事情很多，所以婉拒邀請。
除了澄清求官，賴清德也建議2018新北市大選提出「在地立委優先論」的個人看法，不過民進黨內部其他派系卻有不同的解讀，某派系的人士指出，賴清德雖然說2018希望新北在地立委優先，但政治人物的話術充滿變數，就像1998年，馬英九講了上百次不選台北市長，最後還是去選台北市長。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- （影音）外太空也要談戀愛！男星無重力之吻超浪漫
- 台幣重貶1.79角 創近3週新低
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 恐洩核能技術 美堵中國買西屋
- 業者自製「兩用袋」 成本不得轉嫁消費者
- 涵蓋北韓全境 南韓成功試射飛彈
- 川習會今凌晨登場》防中耍手段 我全程緊盯
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 川習碰面握手 將聚焦貿易和北韓問題
- 雀巢請媽媽喝咖啡 免費嘗鮮
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- 保存古早鹹菜桶 培文國小找無人修
- 嘴歪眼斜又抽搐 港女來台救面子
- 6成3孩子常外食 影響健康與作息
- 憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
- 白色家電助攻 錸寶3月營收新高
- 掏空亞太電信 王又曾妻兒判賠263億
- 「慢熱」神全 700打點倒數
- 未爆煙火 沖回沙灘引虛驚
- 年省八億利息 軍公教退休金明年起改月領
- NBA Live》林書豪7分3籃板 籃網首節領先魔術
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 地價稅改2年一調 初審過關
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
- IKEA競技場 怪傑設計師不設限
- 美高球名人賽「 黑金」開球飆桿
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 服飾打折蔬果減價 3月消費者物價指數下跌
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 嘉義豐山支線崩塌路斷 將蓋溪底便道
- 農二代種無毒番茄 自己敢吃才賣
- 年收支2500億// 蔣經國等165基金會 立法監管
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 大馬羽球頂超賽》戴戴拍下白馭珀 今「戰中」爭4強
- 自由廣場》台語播報別再將錯就錯
- 不洗褲子 楊丞琳就愛這味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分