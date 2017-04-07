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賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路

賴清德日前出席一場專題演講，透露總統蔡英文確實有找他入府擔任秘書長。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-04-07  07:01

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德日前出席一場專題演講，透露總統蔡英文確實有找過他入府擔任秘書長，不過看在綠營大老眼中，認為賴清德已準備展開政治大冒險之旅，走自己的路，也藉此澄清從來沒有主動向蔡英文求官。

《中國時報》報導，去年民進黨內傳出賴清德求官的說法，賴清德在演講中被問到：「總統蔡英文希望你入府接下秘書長職務，但你比較想當國安會秘書長，因此後來沒有答應？」他指出，蔡英文確實有找他當總統府秘書長，但他認為台南的事情很多，所以婉拒邀請。

除了澄清求官，賴清德也建議2018新北市大選提出「在地立委優先論」的個人看法，不過民進黨內部其他派系卻有不同的解讀，某派系的人士指出，賴清德雖然說2018希望新北在地立委優先，但政治人物的話術充滿變數，就像1998年，馬英九講了上百次不選台北市長，最後還是去選台北市長。

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