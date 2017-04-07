鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
2017-04-07 00:09
〔即時新聞／綜合報導〕立委段宜康日前批評台鐵普悠瑪號是「假的傾斜式列車」，遭鐵道雜誌《鐵道情報》臉書粉絲團反駁。段宜康6日深夜發文痛斥「打手跑出來護航了」，強調普悠瑪號的空氣彈簧傾斜系統，在日本都是用在直線高速鐵道，不適合連續彎道的台灣東部幹線，否則就像拿低底盤的小跑車參加越野拉力賽。
《鐵道情報》臉書粉絲團今天發文反駁段宜康對普悠瑪號的批評，指當初是因為打造太魯閣號的「日立製作所」無法如期交車，才放寬標準讓更多廠商參與，並非如段宜康所說的圖利特定廠商；另外，普悠瑪號採用的「空氣彈簧傾斜系統」，其實是日本近年最蓬勃發展的系統，並非如段宜康所說的次級品。
段宜康6日深夜在臉書PO文表示，普悠瑪號所用的空氣彈簧系統，在日本都用在JR的高速鐵路上，因為高速路段多為直線，即便有轉彎，轉彎半徑的也很大，所以對傾斜角度的要求也沒有那麼高，使用空氣彈簧系統就可以了。
但他指出，台灣的鐵路都是窄軌，且傾斜式列車優先用在東部幹線，緃貫線接宜蘭線這一段，不但轉彎半徑小，並且是連續彎道，線形很差，不該拿設計給直線路段使用的傾斜系統用在多彎路段；這樣的辯解，就像開低底盤的小跑車去參加越野拉力賽一樣荒唐，「不對的裝備用在不對的地方，就是不對。」
段宜康也意有所指地說，「打手跑出來護航了，維護的是特定的利益。」
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