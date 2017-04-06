防不法潛入「金磚五國峰會」 金門維安滴水不漏
2017-04-06 21:06
〔記者吳正庭／金門報導〕中國廈門將於9月舉辦「金磚五國峰會」，金門縣政府基於金廈有小三通航線往來，今天召開第一次安全維護會議，縣長陳福海要求轄屬安管務必做到滴水不漏，嚴防不法由金門潛往廈門。
「金磚五國」包括中國、俄羅斯、印度、巴西和南非，中國是今年會議輪值主席國，「金磚五國峰會」將於9月3日到5日在廈門登場，被中國視為繼去年「杭州G20峰會」後，又一重要的國際領袖會議。
陳福海表示，五國峰會在廈門舉辦，既是廈門的榮耀，也是金門的機會；金門與廈門僅一水之隔，應思考如何爭取露臉及行銷的機會，前提是金門的治安必須有充分準備。
陳福海指出，因應保安需求，峰會在廈門舉辦期間，中國將比照其他國際峰會模式，鼓勵廈門民眾外出旅遊，金門應研究如何爭取到這一塊的旅遊商機及接待能量；並要求縣警局做好反恐、保安工作，甚至提請國安單位派遣專業人員協處的必要。
會議中，陳福海擔任專案編組召集人，金門縣警察局長許慶豐任副召集人，宣示在峰會期間，將協助出入境旅客安檢、防範空飄物、遙控無人飛機的勸導，並強化查緝走私、偷渡等不法行為。
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