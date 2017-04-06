妻子李秀環創業 童仲彥回了6個字

2017-04-06 20:54

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍市議員童仲彥日前表示，沉潛懺悔、反省毆打妻子李秀環，但童仲彥近日帶20多歲妙齡女子同遊峇里島，2人搭機還被民眾直擊、拍照。至於李秀環近日則在賣巧克力，今下午於南港展覽館參加烘焙展，還發出訊息給周邊友人，要說要「揮別家暴陰影、迎向甜蜜人生、邁向人生第二春。」

談到童仲彥與女子一同出遊，李秀環說「無話可說」、「對自己做的事情負責任，童仲彥口口聲聲要改變，也許他改變了我不知道。還是這是他（童）的改變方式？他的懺悔方式？我不予評論」。

至於2人是否辦離婚手續，李秀環表示，「我不知道他（童）現在怎樣，不面對、也不出來談」；今天她已委託律師第2度寄存證信函給童，希望雙方面對面談出結果。

對於妻子賣巧克力，童仲彥僅說6個字回應，「祝她（李）創業成功。」