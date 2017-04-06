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年改方案明日一讀 柯建銘：年改序幕展開

2017-04-06  22:02

〔記者曾韋禎／台北報導〕包括行政院版、考試院版年金改革草案將於明日的立法院會一讀付委。民進黨團總召柯建銘強調，年金改革的序幕將自明日展開，儘管衝突在社會，但解決在立法院、負責在民進黨。

柯建銘呼籲，年金改革是國民黨東山再起的機會之窗，既然前總統馬英九執政時期也期待改革，就應提出版本，下週付委後再一起討論；不能因為國民黨與場外的抗議團體談不攏而遲遲無法提出，整個黨團都「李來希化」，抗拒改革，淪為另類「希潮」，這絕不為台灣民意所接受。

他強調，民進黨不會等到4月底，也不會接受國民黨團透過召開一大堆公聽會來冗長拖延，這已經討論1整年了，打開電視都在討論年改，何須再召開公聽會？

他批評，國民黨不該把占領主席台當作唯一有效的工具，也不要因民進黨的策略性忍讓而得寸進尺；人民都期待年金改革，儘管衝突在社會，但解決在立法院、負責在民進黨，年金改革的序幕將自明日展開。

他表示，年改不是在立法院完成三讀就算了，後續還會有行政訴訟、釋憲；包括各種法律的施行細則，還要考試院來公布。這是集體作戰，明日開打！

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  • 包括行政院版、考試院版年金改革草案將於明日的立法院會一讀付委。民進黨團總召柯建銘強調，年金改革的序幕將自明日展開。（資料照，記者張嘉明攝）

    包括行政院版、考試院版年金改革草案將於明日的立法院會一讀付委。民進黨團總召柯建銘強調，年金改革的序幕將自明日展開。（資料照，記者張嘉明攝）

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