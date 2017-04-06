一如預期！ 彰化區漁會三巨頭順利連任

2017-04-06 19:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化區漁會今天順利選出三巨頭，理事長陳宗義、常監林明壽都順利連任，原任總幹事陳諸讚也獲得聘任！

彰化區漁會今天召開理監事會議，選出理事長、常監，以及聘任總幹事，原本外界就預期三巨頭將會原班人馬連任，因為今年選舉過程相當平和，果然今天選舉結果一如預期，不但如此，全都獲得最高票的支持，展現三巨頭高人氣的實力；三巨頭也表示，將會為漁民做更好的服務。

縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥也立即向剛出爐的區漁會三巨頭恭賀，相信在有經驗的三巨頭帶領下，能夠為彰化區漁會帶向更好的未來！