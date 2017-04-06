廖國棟沒見到洪秀柱 黨團等待洪回覆出席政見會

2017-04-06 18:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團下週一將主辦「黨主席政見發表會」，有意參選的「賢瑜剛郝吳柱」六強中，只剩黨主席洪秀柱一人，未答應出席參加。黨團總召廖國棟昨日赴黨中央親送邀請函，碰巧洪請假雙方未見到面，黨團現正等待洪能答應出席。

廖國棟今日受訪表示，自己昨天去中央黨部才得知洪沒有主持會議，原來她早上已先行請假，於是自己沒有碰到黨主席本人，但有將邀請函送至主席辦公室。

廖國棟指出，他自己有與黨秘書長莫天虎談話，告知親自來黨中央送「黨主席政見發表會」邀請函，只是剛好黨主席不在，也協請黨秘書長轉交給黨主席。

「轉交後還沒收到回話！」廖國棟說，其他五位參選人都樂意參加，希望黨中央也能夠很快的讓黨團知道，黨團都希望每位都能來出席。

根據黨團規劃，當天政見發表會分成三大階段，分別為每人三分鐘的政見發表，以及各二分鐘的提問與結論，也會有線上直播和網友提問。

據了解，相關提問題目仍未定案，但不脫如何改造國民黨、2018年選戰策略、兩岸關係、黨中央與黨團及智庫互動等較大題目，詳細規劃將在本週五黨團大會上定調。