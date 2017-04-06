| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南永康管線工程 明晚11時起停水23小時
 首頁 > 政治

廖國棟沒見到洪秀柱 黨團等待洪回覆出席政見會

2017-04-06  18:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團下週一將主辦「黨主席政見發表會」，有意參選的「賢瑜剛郝吳柱」六強中，只剩黨主席洪秀柱一人，未答應出席參加。黨團總召廖國棟昨日赴黨中央親送邀請函，碰巧洪請假雙方未見到面，黨團現正等待洪能答應出席。

廖國棟今日受訪表示，自己昨天去中央黨部才得知洪沒有主持會議，原來她早上已先行請假，於是自己沒有碰到黨主席本人，但有將邀請函送至主席辦公室。

廖國棟指出，他自己有與黨秘書長莫天虎談話，告知親自來黨中央送「黨主席政見發表會」邀請函，只是剛好黨主席不在，也協請黨秘書長轉交給黨主席。

「轉交後還沒收到回話！」廖國棟說，其他五位參選人都樂意參加，希望黨中央也能夠很快的讓黨團知道，黨團都希望每位都能來出席。

根據黨團規劃，當天政見發表會分成三大階段，分別為每人三分鐘的政見發表，以及各二分鐘的提問與結論，也會有線上直播和網友提問。

據了解，相關提問題目仍未定案，但不脫如何改造國民黨、2018年選戰策略、兩岸關係、黨中央與黨團及智庫互動等較大題目，詳細規劃將在本週五黨團大會上定調。

廣告
  • 立法院國民黨團將主辦「黨主席政見發表會」，只剩黨主席洪秀柱一人，未答應出席參加。黨團總召廖國棟（圖）昨日赴黨中央親送邀請函，碰巧洪請假雙方未見到面，黨團現正等待洪能答應出席。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院國民黨團將主辦「黨主席政見發表會」，只剩黨主席洪秀柱一人，未答應出席參加。黨團總召廖國棟（圖）昨日赴黨中央親送邀請函，碰巧洪請假雙方未見到面，黨團現正等待洪能答應出席。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 廖國棟 政見發表會 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：廖國棟沒見到洪秀柱 黨團等待洪回覆出席政見會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.