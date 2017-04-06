國民黨黨代表選舉 桃園應選51席、85人領表
2017-04-06 17:53
［記者謝武雄／桃園報導］國民黨於5月20日投票選出黨主席，也會選出黨代表，今天是黨代表領表最後一天，桃園市黨部統計共有85人領表，領表人必須獲得30位具投票權的黨員連署，方能參與17、18日的的黨代表參選登記，桃園市將選出51席黨代表。
至於當然黨代表部分，以往只有立法委員、縣市長是當然黨代表，如今桃園市升格，市議員也是當然黨代表，桃園市國民黨籍市議員共有29位、黨籍立委3席（含不分區），總共有32席當然黨代表。
桃園市黨部表示，本次領表以中壢、蘆竹、龜山區特別踴躍，領表人數為當選席次的兩倍，競爭熱烈情況可期，待登記作業完成後，將於5月20日選出51席黨代表。
至於黨代表聯署期間，自即日起4月15日止。
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