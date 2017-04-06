| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨黨代表選舉 桃園應選51席、85人領表

2017-04-06  17:53

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨於5月20日投票選出黨主席，也會選出黨代表，今天是黨代表領表最後一天，桃園市黨部統計共有85人領表，領表人必須獲得30位具投票權的黨員連署，方能參與17、18日的的黨代表參選登記，桃園市將選出51席黨代表。

至於當然黨代表部分，以往只有立法委員、縣市長是當然黨代表，如今桃園市升格，市議員也是當然黨代表，桃園市國民黨籍市議員共有29位、黨籍立委3席（含不分區），總共有32席當然黨代表。

桃園市黨部表示，本次領表以中壢、蘆竹、龜山區特別踴躍，領表人數為當選席次的兩倍，競爭熱烈情況可期，待登記作業完成後，將於5月20日選出51席黨代表。

至於黨代表聯署期間，自即日起4月15日止。

廣告
  • 國民黨黨代表選舉領表，桃園共有85人領表。（黨部提供）

    國民黨黨代表選舉領表，桃園共有85人領表。（黨部提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 國民黨代表選舉 黨代表
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：國民黨黨代表選舉 桃園應選51席、85人領表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.