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重整6大公司為選舉鋪路？ 柯P秒回：沒有

2017-04-06  17:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席東區門戶計畫菁英座談前受訪時，有媒體問及，外傳柯將重整六大公司，為選舉鋪路時，柯文哲先是忍不住以誇張語氣「厚！」了一聲，隨即亦有所指的表示，以前他們都是這樣幹，就會以為別人也是這樣幹。媒體進一步追問柯，有沒有這樣幹呢？柯秒回，沒有。

柯文哲在北農人事案完敗收場，外傳為整頓北市府擁有股份的6大公司，柯指派副市長陳景峻牽線，佈局六大公司，並有意撤換台北花卉公司總經理張堂穆，另派屬意人選，為2018連任鋪路。柯文哲今受訪時被問到此事，先是誇張地「厚！」了一聲，旋即把球踢給前朝指出，以前他們都是這樣幹的，就會以為別人也是這樣幹的，還強調自己沒有這樣幹。

柯解釋，張堂穆因為胸部開過刀，之前曾向他表達希望能提早退休，「我跟他講說你看起來還好啦，還可以撐很久」，但張說壓力太大了，就隨他了。

對於綠營議員劉耀仁說，六大公司，特別是北農，接下來董事會改選，北市府跟民進黨要好好合作，對柯之後的選舉才有利。柯回應，已清楚表達意見了，按照慣例是要農委會派，但會堅持要派專業經理人，既然社會有在注目，這樣就好了；柯強調，公開透明，派一個專業經理人來，大家服氣就好了。

由於藍營議員認為，畜產公司不是派專業經理人，根本是酬庸，有媒體問柯，會不會反而造成選票流失？柯則再度以誇張語氣反問：哪一個？那個都還沒選，拜託！並重申自己對專業經理人很堅持。

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  • 台北市長柯文哲6日出席東區門戶計畫菁英座談前受訪。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲6日出席東區門戶計畫菁英座談前受訪。（記者張嘉明攝）

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