姚立明指「拿不到10萬票」 柯P：話隨便人家說

2017-04-06 17:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲前競選總幹事姚立明，昨在政論節目預估，若民進黨在2018年的台北市長選戰，派出台南市長「賴神」賴清德，柯在這場選舉中「不見得能超過10萬票」。對此，柯文哲今受訪時回應，話都隨便人家講啦，他有他的看法，聽聽就好，不過，「會再找時間跟他打聽一下細節。」

柯下午出席東區門戶計畫菁英座談會前接受訪問，被問及會不會擔心之前的反「去蔣化」言論，影響到跟民進黨的關係？柯重申自己的態度只是希望「怎麼做讓大家可以團結一點、和諧一點」，柯要媒體還原他當初的談話，當時他只是要表達「再怎麼搞去蔣化也沒解決台灣的問題阿」，結果話一講完就被大家開始貼標籤，實在受不了。

此外，媒體問，反「去蔣化」藍綠不討好，甚至連白票都流失？柯噴笑直言，「我還不好意思說，甘地還被槍殺咧」，反正「該做沒做就怎麼做」。

對於總統府前資政吳澧培要蔡英文總統別再禮讓柯文哲，柯則說，民主自由多元開放是台灣特色，有時候吵吵鬧鬧不要緊，國家可以繼續往前進就好。

最後，媒體問柯，前次選舉他拿下85萬票，會不會認為姚立明預估10萬票太低了？柯則說，不會啦，離選舉還很久，軍機瞬息萬變，柯僅丟下一句「他也是有前提」，便迅速離去。

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